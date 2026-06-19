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Συμμορία είχε κάνει φρούριο διαμέρισμα στην Αγία Βαρβάρα για να πουλάει ναρκωτικά, μέλος της τραυμάτισε αστυνομικό
Συμμορία είχε κάνει φρούριο διαμέρισμα στην Αγία Βαρβάρα για να πουλάει ναρκωτικά, μέλος της τραυμάτισε αστυνομικό
Λίγο πριν την έφοδο των αστυνομικών δύο άλλα μέλη της συμμορίας είχαν πυροβολήσει το ένα το άλλο
Στην εξάρθρωση μιας τετραμελούς συμμορίας που είχε μετατρέψει σε φρούριο ένα διαμέρισμα προκειμένου να διακινεί ναρκωτικά στην Αγία Βαρβάρα προχώρησε η ελληνική αστυνομία.
Στην επιχείρηση που έγινε τη Δευτέρα ένας από τους συλληφθέντες επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς, ενώ λίγο πριν την έφοδο των αστυνομικών δύο άλλα μέλη της συμμορίας είχαν πυροβολήσει το ένα το άλλο.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το σπίτι που η συμμορία είχε μετατρέψει σε «κατάστημα» πώλησης ναρκωτικών οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, με τους «πελάτες» να μπαίνουν όλο το 24ωρο στο διαμέρισμα.
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Συνελήφθησαν, κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πρωινές ώρες της 15-6-2026 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, -4- μέλη της συμμορίας ηλικίας 28, 30, 34 και 50 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για -κατά περίπτωση-παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προσωπικών δεδομένων, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 34χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ’ αυτών.
Νωρίτερα, ο 50χρονος και ο 28χρονος, κατά την παραμονή τους στην οικία του πρώτου, είχαν ενεργήσει εκατέρωθεν πυροβολισμούς, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό.
Όπως προέκυψε από την φυσική επιτήρηση της ανωτέρω οικίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι την είχαν μετατρέψει σε «κατάστημα» πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Πιο συγκεκριμένα, εξακριβώθηκε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεγάλος αριθμός ατόμων επισκεπτόταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τον αιφνιδιασμό τους από αστυνομικές δυνάμεις.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
Στην επιχείρηση που έγινε τη Δευτέρα ένας από τους συλληφθέντες επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς, ενώ λίγο πριν την έφοδο των αστυνομικών δύο άλλα μέλη της συμμορίας είχαν πυροβολήσει το ένα το άλλο.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το σπίτι που η συμμορία είχε μετατρέψει σε «κατάστημα» πώλησης ναρκωτικών οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, με τους «πελάτες» να μπαίνουν όλο το 24ωρο στο διαμέρισμα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Συνελήφθησαν, κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πρωινές ώρες της 15-6-2026 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, -4- μέλη της συμμορίας ηλικίας 28, 30, 34 και 50 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για -κατά περίπτωση-παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προσωπικών δεδομένων, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 34χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ’ αυτών.
Νωρίτερα, ο 50χρονος και ο 28χρονος, κατά την παραμονή τους στην οικία του πρώτου, είχαν ενεργήσει εκατέρωθεν πυροβολισμούς, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό.
Όπως προέκυψε από την φυσική επιτήρηση της ανωτέρω οικίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι την είχαν μετατρέψει σε «κατάστημα» πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Πιο συγκεκριμένα, εξακριβώθηκε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεγάλος αριθμός ατόμων επισκεπτόταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τον αιφνιδιασμό τους από αστυνομικές δυνάμεις.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
κυνηγετική καραμπίνα,
κοντόκαννο πυροβόλο όπλο,
πιστόλι (ρέπλικα),
-2- μαχαίρια,
-16- φυσίγγια,
μικροποσότητα κοκαΐνης,
-3- γκαζάκια,
-6- κάμερες επιτήρησης,
-2- καταγραφικά μηχανήματα και
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
κοντόκαννο πυροβόλο όπλο,
πιστόλι (ρέπλικα),
-2- μαχαίρια,
-16- φυσίγγια,
μικροποσότητα κοκαΐνης,
-3- γκαζάκια,
-6- κάμερες επιτήρησης,
-2- καταγραφικά μηχανήματα και
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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