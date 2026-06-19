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«Ναι» από τους δικαστές στην κατάργηση του άρθρου 86: Η δίωξη των μελών της κυβέρνησης να γίνεται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή
«Ναι» από τους δικαστές στην κατάργηση του άρθρου 86: Η δίωξη των μελών της κυβέρνησης να γίνεται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την Συνταγματική αναθεώρηση
Ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης οι δικαστές και οι εισαγγελείς κλήθηκαν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να ψηφίσουν επί έξι σημείων του Συντάγματος που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Ολοκληρώθηκε και συμμετείχαν 1.253 μέλη της Ένωσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής και προτείνουν η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, ενώ το 7,66% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της διάταξης του άρθρου 86 Συντάγματος περί της δίωξης των μελών της κυβέρνησης ως έχει με αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής
Παράλληλα το 71,90% των δικαστών προτείνει να παραμείνουν τα όρια αφυπηρέτησης (συνταξιοδότησης) και το 28,10% προτείνουν να αυξηθούν τα όρια αφυπηρέτησης κατά τρία.
Ακόμη, προτείνει το 72,45% των δικαστών να απαγορευθεί σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν για οποιοδήποτε λόγο δημόσιες θέσεις επί 3 έτη μετά την αποχώρησή τους από το δικαστικό σώμα, οι οποίες τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, ενώ αντίθετα το 27,55% των δικαστών, προτείνει να μην υπάρχει περιορισμός σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από το δικαστικό Σώμα να αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής και προτείνουν η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, ενώ το 7,66% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της διάταξης του άρθρου 86 Συντάγματος περί της δίωξης των μελών της κυβέρνησης ως έχει με αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής
Παράλληλα το 71,90% των δικαστών προτείνει να παραμείνουν τα όρια αφυπηρέτησης (συνταξιοδότησης) και το 28,10% προτείνουν να αυξηθούν τα όρια αφυπηρέτησης κατά τρία.
Ακόμη, προτείνει το 72,45% των δικαστών να απαγορευθεί σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν για οποιοδήποτε λόγο δημόσιες θέσεις επί 3 έτη μετά την αποχώρησή τους από το δικαστικό σώμα, οι οποίες τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, ενώ αντίθετα το 27,55% των δικαστών, προτείνει να μην υπάρχει περιορισμός σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από το δικαστικό Σώμα να αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
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