Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο ύψος της Αττικής Οδού

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 19 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

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