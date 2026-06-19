H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Ξανά σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Σάββατο
Ξανά σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Σάββατο
Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Ελβετία
Σε κανονική λειτουργία επανέρχεται από αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Έπειτα από 21 μέρες, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Ελβετία από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τους κατόχους καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 19 Ιουνίου, κατά το οποίο η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας λόγω ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, προβλέπεται δυνατότητα αποκατάστασης του υπολοίπου τους.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται από το Σάββατο 20/6 σε εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών —«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία»— προκειμένου να φορτίσουν εκ νέου τις κάρτες τους με την αναλογούσα αξία για τις ημέρες που δεν κατέστη δυνατή η χρήση τους. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά από τις 07:00 έως τις 19:00.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους προσωποποιημένων καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Έπειτα από 21 μέρες, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι τη βασική γραμμή, η οποία συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Ελβετία από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τους κατόχους καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 19 Ιουνίου, κατά το οποίο η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας λόγω ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, προβλέπεται δυνατότητα αποκατάστασης του υπολοίπου τους.
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται από το Σάββατο 20/6 σε εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών —«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία»— προκειμένου να φορτίσουν εκ νέου τις κάρτες τους με την αναλογούσα αξία για τις ημέρες που δεν κατέστη δυνατή η χρήση τους. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά από τις 07:00 έως τις 19:00.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους προσωποποιημένων καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα