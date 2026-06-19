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Σέρρες: Συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που ήταν αστυνομικός
Σέρρες: Συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που ήταν αστυνομικός
Πήγε να παραλάβει τη λεία του, αλλά κατέληξε με χειροπέδες
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας στις Σέρρες ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη αλλά έπεσε σε αστυνομικό.
Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών ο 21χρονος απατεώνας προσποιήθηκε τον λογιστή ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί.
Ο 45χρονος αστυνομικός, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ότι έχει στο σπίτι 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει.
Ο απατεώνας πήγε αλλά εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι του αστυνομικού που προχώρησαν στη σύλληψη του.
Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών ο 21χρονος απατεώνας προσποιήθηκε τον λογιστή ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί.
Ο 45χρονος αστυνομικός, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ότι έχει στο σπίτι 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει.
Ο απατεώνας πήγε αλλά εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι του αστυνομικού που προχώρησαν στη σύλληψη του.
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