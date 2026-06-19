Σέρρες: Συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που ήταν αστυνομικός
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Εξαπάτηση απάτες αστυνομικός

Σέρρες: Συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που ήταν αστυνομικός

Πήγε να παραλάβει τη λεία του, αλλά κατέληξε με χειροπέδες

Σέρρες: Συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που ήταν αστυνομικός
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας στις Σέρρες ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη αλλά έπεσε σε αστυνομικό.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ Σερρών ο 21χρονος απατεώνας προσποιήθηκε τον λογιστή ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί.

Ο 45χρονος αστυνομικός, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ότι έχει στο σπίτι 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει.

Ο απατεώνας πήγε αλλά εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι του αστυνομικού που προχώρησαν στη σύλληψη του.

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης