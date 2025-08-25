Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του Oδοντωτού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του Oδοντωτού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού
Επιχείρηση της 6ης ΕΜΑΚ στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) για τον απεγκλωβισμό 38 επιβατών του Οδοντωτού, μετά από τεχνικό πρόβλημα στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα.
Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στην περιοχή Τρικλιά, ενώ, στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου παρέλαβε τους επιβάτες λίγο πριν τις 20.00 και τους μετέφερε στο Διακοπτό. Εκεί τους περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων:
Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στην περιοχή Τρικλιά, ενώ, στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου παρέλαβε τους επιβάτες λίγο πριν τις 20.00 και τους μετέφερε στο Διακοπτό. Εκεί τους περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων:
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα