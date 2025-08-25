Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του Oδοντωτού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του Oδοντωτού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού

Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του Oδοντωτού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επιχείρηση της 6ης ΕΜΑΚ στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) για τον απεγκλωβισμό 38 επιβατών του Οδοντωτού, μετά από τεχνικό πρόβλημα στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα.

Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στην περιοχή Τρικλιά, ενώ, στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου παρέλαβε τους επιβάτες λίγο πριν τις 20.00 και τους μετέφερε στο Διακοπτό. Εκεί τους περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

 Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων:

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών στον Οδοντωτό #kalavryta #news #apohxos.gr

