Ταλαιπωρία για επιβάτες του Οδοντωτού: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος
Εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά
Τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε την Κυριακή (24/8) κοντά στην περιοχή Τρικλιά.
Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ, στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου παρέλαβε του επιβάτες λίγο πριν τις 20.00, προκειμένου να επιστρέψουν στο Διακοπτό.
Εκεί, υπήρχε λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, οι επιβάτες κάλεσαν το 112, όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε, για να ενημερώσουν για το πρόβλημα και να ζητήσουν βοήθεια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.
