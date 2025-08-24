Τροχαίο στην Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό, γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα
Τραυματισμένη απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες γυναίκα, το αυτοκίνητο της οποίας εξετράπη της πορείας του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας σε γκρεμό, σε περιοχή του δήμου Κατερίνης.
Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
