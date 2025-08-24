Θεσσαλονίκη: 38χρονος άρπαξε από νεοαναγειρόμενη οικοδομή μέχρι και τα υποστυλώματα
O συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του Ευόσμου, εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε από εργοτάξιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής, 5 μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών και μία εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία, τα οποία τοποθέτησε σε τρίκυκλο προκειμένου να τα μεταφέρει.
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
