Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Παξοί Πισίνα Πνιγμός Κοριτσάκι

Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

Το άτυχο παιδί βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε - Φέρεται να διέφυγε για λίγο από την προσοχή της μητέρας και εξαφανίστηκε - Σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε νεκρό

Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα
94 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρό, σε πισίνα βίλας στους Παξούς, εντοπίστηκε το απόγευμα ένα κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του.

Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
94 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης