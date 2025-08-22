bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα
Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα
Το άτυχο παιδί βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε - Φέρεται να διέφυγε για λίγο από την προσοχή της μητέρας και εξαφανίστηκε - Σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε νεκρό
Νεκρό, σε πισίνα βίλας στους Παξούς, εντοπίστηκε το απόγευμα ένα κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του.
Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.
Σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.
Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.
Σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.
Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα