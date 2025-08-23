bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά
Οι δράστες είναι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών
Τρεις νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως έβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16χρονο στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο και τον 17χρονο, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 16χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση. Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο και τον 17χρονο, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 16χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση. Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα