«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα» - Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά με την αδερφή του, Λένα για τα γενέθλιά του
Κώστας Σαμαράς Λένα Σαμαρά

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα» - Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά με την αδερφή του, Λένα για τα γενέθλιά του

Ο Κώστας Σαμαράς έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια

Μια φωτογραφία του ίδιου με την αδερφή του, Λένα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ανέβασε ο Κώστας Σαμαράς σε μια συγκινητική ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας» έγραψε δίπλα στη φωτογραφία.

