Η τιτάνια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών στα πύρινα μέτωπα - Βοηθούν μέχρι και με κουβάδες, δείτε φωτογραφίες
Τα μεγαλύτερα μέτωπα εντοπίζονται σε Πάτρα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο ενώ μαίνεται η φωτιά και στη Χίο
Για δεύτερη μέρα μαίνονται οι πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Χίου. Χιλιάδες πυροσβέστες αλλά και εθελοντές δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που «καταπίνουν» σπίτια, την χλωρίδα και την πανίδα.
Με αυτοθυσία, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, από λάστιχα μέχρι κουβάδες, πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται:
