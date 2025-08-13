ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Η τιτάνια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών στα πύρινα μέτωπα - Βοηθούν μέχρι και με κουβάδες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Αχαΐα Χίος Πυροσβεστική

Η τιτάνια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών στα πύρινα μέτωπα - Βοηθούν μέχρι και με κουβάδες, δείτε φωτογραφίες

Τα μεγαλύτερα μέτωπα εντοπίζονται σε Πάτρα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο ενώ μαίνεται η φωτιά και στη Χίο

Η τιτάνια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών στα πύρινα μέτωπα - Βοηθούν μέχρι και με κουβάδες, δείτε φωτογραφίες
Για δεύτερη μέρα μαίνονται οι πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Χίου. Χιλιάδες πυροσβέστες αλλά και εθελοντές δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που «καταπίνουν» σπίτια, την χλωρίδα και την πανίδα.

Τα μεγαλύτερα μέτωπα εντοπίζονται σε Πάτρα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο ενώ μαίνεται η φωτιά και στη Χίο. Δεκάδες είναι και οι εκκενώσεις οικισμών.

Με αυτοθυσία, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, από λάστιχα μέχρι κουβάδες, πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται:

Βουντένη Αχαΐας
Βουντένη Αχαΐας
Βουντένη Αχαΐας
Βουντένη Αχαΐας
Βουντένη Αχαΐας
Βουντένη Αχαΐας
Πλατάνι Αχαΐας
Πλατάνι Αχαΐας

Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα
Αχαΐα

Χίος
Χίος
Χίος
Χίος
Χίος
Χίος

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
