Φωτογραφία με εξουθενωμένους πυροσβέστες στη Χίο να είναι ξαπλωμένοι στην άσφαλτο - «Ξεκουράζονται για να επιστρέψουν»
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, είπε πως η φωτογραφία δείχνει «τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας του πυροσβέστη όταν βρίσκεται δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη»
Τεράστια μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερο 24ωρο οι πυροσβέστες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Χίου. Δουλεύοντας αδιάκοπα και κάτω από αντίξοες συνθήκες οι πυροσβέστες στο νησί της Χίου αποφάσισαν να ξεκουραστούν και ξάπλωσαν στην άσφαλτο με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να συγκινεί. Σχολιάζοντας το καρέ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, είπε πως δείχνει «τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας του πυροσβέστη όταν βρίσκεται δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη».
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λαυράνος δήλωσε χαρακτηριστικά: «προσωπικά δεν μου προξενεί καμία εντύπωση αυτή η εικόνα. Δυστυχώς η εικόνα με αποκαμωμένους και εξουθενωμένους πυροσβέστες να ξαπλώνουν όπου βρίσκονται αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας του πυροσβέστη όταν βρίσκεται κάποια δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη. Αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι στη φωτογραφία δεν είναι ότι κοιμούνται, κλείνουν τα μάτια τους για μερικές στιγμές, μισή - μία ώρα, μέχρι να ριχτούν ξανά στη μάχη της κατάσβεσης».
«Αυτοί οι συνάδελφοι και όχι μόνο, υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες που δείχνουν συνάδελφους. Οι συνάδελφοι που βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία τον τελευταίο μήνα δουλεύουν σχεδόν καθημερινά, ξεπερνούν τις 24 ώρες εργασίας, δουλεύουν πάνω από 40 ώρες. έχουμε συναδέλφους από ΕΜΟΔΕ που δούλεψαν για πάνω από 50 ώρες», συμπλήρωσε.
Ο κ. Λαυράνος κατέληξε κάνοντας αναφορά στα όσα βιώνουν οι πυροσβέστες τα καλοκαίρια: «την οικογένειά του ο πυροσβέστης την καλοκαιρινή περίοδο, την έχει ξεχάσει. Έχει ξεχάσει την οικογένεια, τα παιδιά, το δικαίωμα να ξεκουραστεί. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα».
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ......... Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP— Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025
