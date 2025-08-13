ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η επόμενη μέρα στη ΒΙΠΕ Πάτρας - Καταστροφές σε επιχειρήσεις, καταστήματα και αποθήκες, δείτε βίντεο

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, κάηκαν ένα  εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, κάηκαν ένα  εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα
Λίνα Κεκέση
Πολύ δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, καθώς οι φλόγες σάρωσαν την περιοχή προκαλώντας σοβαρές ζημίες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρης Λειβαδάρος, «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο. Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

ΒΙ.ΠΕ Πάτρας (1)


Την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες και καταμέτρηση των ζημιών, πληροφορίες αναφέρουν πως κάηκε ολοσχερώς εγκαταλελειμένο κτίριο κι ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος δίπλα από την Πυροσβεστική της ΒΙΠΕ.

Παράλληλα, έχουν καεί πολλές κολώνες της ΔΕΗ, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καλούνται να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.

ΒΙ.ΠΕ Πάτρας


Κλείσιμο
Εικόνα για τις καταστροφές στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, έδωσε και η ΕΤΒΑ (Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα) ΒΙΠΕ. Ειδικότερα όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».


Λίνα Κεκέση
