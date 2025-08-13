Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη
Επιχείρησαν να πάρουν και άλλα εξαρτήματα
Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν την μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών του δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το δημαρχείο, όταν οι δράστες αφαίρεσαν την μπαταρία και καλώδια, ενώ επιχείρησαν να πάρουν και άλλα εξαρτήματα. Η προσπάθειά τους όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.
Το συγκεκριμένο πυροσβεστικό όχημα είχε συμμετάσχει στην κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι, γεγονός που αναδεικνύει την αξία του και τη σημαντική συμβολή τόσο του ίδιου όσο και της εθελοντικής διασωστικής ομάδας του δήμου στην αντιμετώπιση καταστροφών.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
