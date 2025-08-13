Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη
ΕΛΛΑΔΑ
Μπαταρία Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Φωτιές κλοπή

Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη

Επιχείρησαν να πάρουν και άλλα εξαρτήματα

Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη
14 ΣΧΟΛΙΑ
Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν την μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών του δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το δημαρχείο, όταν οι δράστες αφαίρεσαν την μπαταρία και καλώδια, ενώ επιχείρησαν να πάρουν και άλλα εξαρτήματα. Η προσπάθειά τους όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Το συγκεκριμένο πυροσβεστικό όχημα είχε συμμετάσχει στην κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι, γεγονός που αναδεικνύει την αξία του και τη σημαντική συμβολή τόσο του ίδιου όσο και της εθελοντικής διασωστικής ομάδας του δήμου στην αντιμετώπιση καταστροφών.

Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη
Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα στη Θεσσαλονίκη - Είχε συνδράμει στη μεγάλη φωτιά στη Βόλβη


Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης