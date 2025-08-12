Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Απάτη στην Κρήτη: 92χρονη έδωσε €60.000 για να σώσει τον γιο της - Συνελήφθη η Τσέχα «εισπράκτορας» πριν φύγει για Βουλγαρία
Απάτη στην Κρήτη: 92χρονη έδωσε €60.000 για να σώσει τον γιο της - Συνελήφθη η Τσέχα «εισπράκτορας» πριν φύγει για Βουλγαρία
Η ηλικιωμένη πείστηκε ότι ο γιος και η νύφη της χαροπαλεύουν - Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της 39χρονης
Μια 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, παραδίδοντας σε άγνωστη γυναίκα το ποσό των 60.000 ευρώ, ύστερα από ψεύτικο ισχυρισμό ότι ο γιος και η νύφη της είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και χρειάζονταν χρήματα για επείγουσα επέμβαση. Η δράστιδα, 39χρονη υπήκοος Τσεχίας, συνελήφθη από την Αστυνομία μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο και βρέθηκε στην κατοχή της σχεδόν ολόκληρο το ποσό.
Σύμφωνα με τις αρχές, δύο ημέρες πριν από το περιστατικό στο Ηράκλειο, η ίδια γυναίκα είχε εξαπατήσει και μια 88χρονη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, αποσπώντας 5.000 ευρώ με παρόμοιο σενάριο, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας ότι η κόρη της ηλικιωμένης είχε εμπλακεί σε τροχαίο και χρειαζόταν χρήματα για το χειρουργείο.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Η 39χρονη, που διέμενε προσωρινά στην περιοχή, έλαβε τα χρήματα και δύο ημέρες αργότερα μετέβη στο Ηράκλειο, προφανώς κατόπιν οδηγιών του κυκλώματος, με σκοπό να αποσπάσει μεγαλύτερα ποσά. Έφτασε στην πόλη στις 10 Αυγούστου, έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο για δύο ημέρες, αλλά λίγη ώρα αργότερα πήρε ταξί και κατευθύνθηκε στην οικία της 92χρονης, από την οποία παρέλαβε την τσάντα με τα χρήματα. Το ίδιο βράδυ επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής για Πειραιά.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, 92χρονη είχε δεχθεί τηλεφώνημα με απόκρυψη το μεσημέρι της Κυριακής, όπου φωνές και κλάματα την έπεισαν ότι μιλούσε με τον γιο της και έναν «γιατρό». Οι φερόμενοι συνομιλητές της τόνισαν ότι η επέμβαση ήταν η μόνη λύση και ότι τα ιατρικά υλικά ήταν πολύ ακριβά. Μέσα στην αναστάτωση, αποκάλυψε ότι διέθετε στο σπίτι 60.000 ευρώ, τα οποία και παρέδωσε.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, ακολουθώντας τα ίχνη της, εντόπισαν την 39χρονη να ταξιδεύει με το πλοίο για Πειραιά και διαπίστωσαν ότι είχε ήδη επιβιβαστεί σε υπεραστικό λεωφορείο με κατεύθυνση τη Βουλγαρία. Με συντονισμένες ενέργειες, η σύλληψη έγινε στο 2ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Λάρισας–Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λάρισας, οι οποίοι βρήκαν πάνω της περίπου 59.000 ευρώ. Για το ποσό των 5.000 ευρώ που είχε αποσπάσει στον Άγιο Νικόλαο, υποστήριξε ότι το είχε ήδη παραδώσει σε άλλο μέλος του κυκλώματος στον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις αρχές, δύο ημέρες πριν από το περιστατικό στο Ηράκλειο, η ίδια γυναίκα είχε εξαπατήσει και μια 88χρονη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, αποσπώντας 5.000 ευρώ με παρόμοιο σενάριο, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας ότι η κόρη της ηλικιωμένης είχε εμπλακεί σε τροχαίο και χρειαζόταν χρήματα για το χειρουργείο.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο. Η 39χρονη, που διέμενε προσωρινά στην περιοχή, έλαβε τα χρήματα και δύο ημέρες αργότερα μετέβη στο Ηράκλειο, προφανώς κατόπιν οδηγιών του κυκλώματος, με σκοπό να αποσπάσει μεγαλύτερα ποσά. Έφτασε στην πόλη στις 10 Αυγούστου, έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο για δύο ημέρες, αλλά λίγη ώρα αργότερα πήρε ταξί και κατευθύνθηκε στην οικία της 92χρονης, από την οποία παρέλαβε την τσάντα με τα χρήματα. Το ίδιο βράδυ επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής για Πειραιά.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, 92χρονη είχε δεχθεί τηλεφώνημα με απόκρυψη το μεσημέρι της Κυριακής, όπου φωνές και κλάματα την έπεισαν ότι μιλούσε με τον γιο της και έναν «γιατρό». Οι φερόμενοι συνομιλητές της τόνισαν ότι η επέμβαση ήταν η μόνη λύση και ότι τα ιατρικά υλικά ήταν πολύ ακριβά. Μέσα στην αναστάτωση, αποκάλυψε ότι διέθετε στο σπίτι 60.000 ευρώ, τα οποία και παρέδωσε.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, ακολουθώντας τα ίχνη της, εντόπισαν την 39χρονη να ταξιδεύει με το πλοίο για Πειραιά και διαπίστωσαν ότι είχε ήδη επιβιβαστεί σε υπεραστικό λεωφορείο με κατεύθυνση τη Βουλγαρία. Με συντονισμένες ενέργειες, η σύλληψη έγινε στο 2ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Λάρισας–Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λάρισας, οι οποίοι βρήκαν πάνω της περίπου 59.000 ευρώ. Για το ποσό των 5.000 ευρώ που είχε αποσπάσει στον Άγιο Νικόλαο, υποστήριξε ότι το είχε ήδη παραδώσει σε άλλο μέλος του κυκλώματος στον Πειραιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα