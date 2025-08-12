Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 600 προϊόντα «μαϊμού» κατασχέθηκαν σε ελέγχους της Ειδικής Ομάδας Παρεμπορίου
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 600 προϊόντα «μαϊμού» κατασχέθηκαν σε ελέγχους της Ειδικής Ομάδας Παρεμπορίου
Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι λαϊκές αγορές της Χαριλάου, της Τούμπας, της Ξηροκρήνης αλλά και περιοχές των δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού
Οι λαϊκές αγορές της Χαριλάου, της Τούμπας, της Ξηροκρήνης αλλά και περιοχές των δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού, όπου διενεργείται παράνομο παρεμπόριο, βρέθηκαν στο στόχαστρο των ελέγχων που διενεργεί η Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς και τη δημοτική αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου και ελέγχθηκαν συνολικά 585 άτομα, ενώ συνελήφθησαν έξι. Επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ, σχηματίστηκαν επιπλέον 16 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και κατασχέθηκαν 618 προϊόντα παρεμπορίου.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου και ελέγχθηκαν συνολικά 585 άτομα, ενώ συνελήφθησαν έξι. Επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ, σχηματίστηκαν επιπλέον 16 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και κατασχέθηκαν 618 προϊόντα παρεμπορίου.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα