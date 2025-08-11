Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Σορός άνδρα ενοπίστηκε στην παραλία της Ιτέας
Σορός άνδρα ενοπίστηκε στην παραλία της Ιτέας
Εντοπίστηκε από λουόμενους που ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε τη Δυτέρα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ιτέας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Το Λιμενικό αναφέρει ότι το πτώμα εντόπισαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης συνέδραμε και ιδιωτικό μέσο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος. Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.
