Τροχαίο με νταλίκες στη Λαμία, γέμισε αλεύρι η Εθνική Οδός - Δείτε φωτογραφίες
Η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο αλεύρι, το οποίο χύθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον κόμβο της Μαυρομαντίλας, στην Εθνική Οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, 47χρονος Έλληνας οδηγός νταλίκας από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού που οδηγούσε Βούλγαρος.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος η οποία υπεστη σοβαρές υλικές ζημιές όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ο οδηγός, αν και σοκαρισμένος, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους. O Βούλγαρος οδηγός δεν τραυματίστηκε.
Η Τροχαία και η Πυροσβεστική βρέθηκαν στο σημείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.
Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: lamiareport.gr, lamianow.gr.
