Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρχαία Νεμέα - 112 για εκκένωση, στη μάχη με τις φλόγες 7 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αρχαία Νεμέα Μήνυμα 112

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρχαία Νεμέα - 112 για εκκένωση, στη μάχη με τις φλόγες 7 εναέρια

Το μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές - Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρχαία Νεμέα - 112 για εκκένωση, στη μάχη με τις φλόγες 7 εναέρια
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Καλύτερη είναι στις 17:00 η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Γύρω στις 16:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Φωτιά στη Μεσσηνία


Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο: 




Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: korinthostv.gr



UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης