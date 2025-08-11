Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρχαία Νεμέα - 112 για εκκένωση, στη μάχη με τις φλόγες 7 εναέρια
Το μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές - Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Καλύτερη είναι στις 17:00 η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Γύρω στις 16:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Δείτε βίντεο:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: korinthostv.gr
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Δείτε βίντεο:
