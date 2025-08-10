Θεσσαλονίκη: Τρόμος για γυναίκα, τη λήστεψαν τέσσερα άτομα μέρα-μεσημέρι

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν ληστεία που έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 7 Αυγούστου, σε βάρος μίας γυναίκας, ελληνικής καταγωγής, στην οδό Μοναστηρίου, στηΤαυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιαςγυναίκας κι ενόςάντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, μετους, αφού προσέγγισαν την παθούσα, αφαίρεσαν, με χρήση βίας, το πορτοφόλι της που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα, προσωπικά της αντικείμενα, ενώ έσπασαν γυαλιά ηλίου που φορούσε.Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.