Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Θεσσαλονίκη: Τρόμος για γυναίκα, τη λήστεψαν τέσσερα άτομα μέρα-μεσημέρι
Θεσσαλονίκη: Τρόμος για γυναίκα, τη λήστεψαν τέσσερα άτομα μέρα-μεσημέρι
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιας 48χρονης γυναίκας κι ενός 51χρονου άντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν ληστεία που έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 7 Αυγούστου, σε βάρος μίας γυναίκας, ελληνικής καταγωγής, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιας 48χρονης γυναίκας κι ενός 51χρονου άντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, με δύο ακόμη συνεργούς τους, αφού προσέγγισαν την παθούσα, αφαίρεσαν, με χρήση βίας, το πορτοφόλι της που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα, προσωπικά της αντικείμενα, ενώ έσπασαν γυαλιά ηλίου που φορούσε.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιας 48χρονης γυναίκας κι ενός 51χρονου άντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, με δύο ακόμη συνεργούς τους, αφού προσέγγισαν την παθούσα, αφαίρεσαν, με χρήση βίας, το πορτοφόλι της που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα, προσωπικά της αντικείμενα, ενώ έσπασαν γυαλιά ηλίου που φορούσε.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα