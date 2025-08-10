ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για γυναίκα, τη λήστεψαν τέσσερα άτομα μέρα-μεσημέρι

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιας 48χρονης γυναίκας κι ενός 51χρονου άντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για γυναίκα, τη λήστεψαν τέσσερα άτομα μέρα-μεσημέρι
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν ληστεία που έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 7 Αυγούστου, σε βάρος μίας γυναίκας, ελληνικής καταγωγής, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων δραστών, μιας 48χρονης γυναίκας κι ενός 51χρονου άντρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, με δύο ακόμη συνεργούς τους, αφού προσέγγισαν την παθούσα, αφαίρεσαν, με χρήση βίας, το πορτοφόλι της που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα, προσωπικά της αντικείμενα, ενώ έσπασαν γυαλιά ηλίου που φορούσε.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



