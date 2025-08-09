ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Φθιώτιδα

Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές

Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των Καμμένων Βούρλων, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει.

Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες


Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές. 

Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες


Οι αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»

Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης