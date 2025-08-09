Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα - Τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε φωτογραφίες
Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των Καμμένων Βούρλων, το μεσημέρι του Σαββάτου.
Όπως αναφέρει το LamiaReport, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει.
Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.
Οι αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
Όπως αναφέρει το LamiaReport, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει.
Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.
Οι αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»
Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»
Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα