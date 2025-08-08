Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου όπου κρατείται

Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Συνελήφθη άνδρας που πήρε πυροσβεστικό όχημα για να μεταβεί στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή του Χελιδονιού της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.

Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του. 

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

