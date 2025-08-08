Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου όπου κρατείται
Συνελήφθη άνδρας που πήρε πυροσβεστικό όχημα για να μεταβεί στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή του Χελιδονιού της Αρχαίας Ολυμπίας.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.
Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.
Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.
