Φωτιά στην Κερατέα: «Να δικάζονται οι εμπρηστές με βαριές ποινές» λέει κάτοικος της περιοχής
Φωτιά στην Κερατέα: «Να δικάζονται οι εμπρηστές με βαριές ποινές» λέει κάτοικος της περιοχής
Όταν ξεκίνησε η φωτιά ήμουν εδώ, έδιωξα την εγγονή μου και τη σύζυγο, τόνισε ο ίδιος
Κάτοικος της Κερατέας περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθειά του να προστατεύσει την περιουσία του και την οικογένειά του από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή, ζητώντας παράλληλα αυστηρότερες ποινές για τους εμπρηστές.
Όπως περιγράφει, είχε φροντίσει να λάβει προληπτικά μέτρα, καθαρίζοντας περιμετρικά το οικόπεδο με τη βοήθεια μπουλντόζας: «Περιμετρικά από το σπίτι είχα φέρει μπουλντόζα και είχα καθαρίσει τον χώρο. Όταν ξεκίνησε η φωτιά ήμουν εδώ, έδιωξα την εγγονή μου και τη σύζυγο» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι κάθε καλοκαίρι η περιοχή δοκιμάζεται από παρόμοια περιστατικά.
Ο ίδιος ζήτησε την αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρηστές: «Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Πρέπει να δικάζονται οι εμπρηστές με βαριές ποινές και όχι να τους χαϊδεύουμε και να τους αφήνουμε» τόνισε μιλώντας στο Open.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα: 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.
Όπως περιγράφει, είχε φροντίσει να λάβει προληπτικά μέτρα, καθαρίζοντας περιμετρικά το οικόπεδο με τη βοήθεια μπουλντόζας: «Περιμετρικά από το σπίτι είχα φέρει μπουλντόζα και είχα καθαρίσει τον χώρο. Όταν ξεκίνησε η φωτιά ήμουν εδώ, έδιωξα την εγγονή μου και τη σύζυγο» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι κάθε καλοκαίρι η περιοχή δοκιμάζεται από παρόμοια περιστατικά.
Ο ίδιος ζήτησε την αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρηστές: «Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Πρέπει να δικάζονται οι εμπρηστές με βαριές ποινές και όχι να τους χαϊδεύουμε και να τους αφήνουμε» τόνισε μιλώντας στο Open.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα: 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα