Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κερατέα Άνεμοι Μποφόρ Meteo

Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες

Η ανάλυση του Meteo για τους ισχυρούς ανέμους στην Κερατέα εν μέσω της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη - Πρόσκαιρη και μικρή βελτίωση των συνθηκών από το βράδυ

Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες για τη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στο Τογάνι Κερατέας, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς λόγω των ισχυρών ανέμων, κάτι που ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς τουλάχιστον μέχρι τις 19:00–20:00 της Παρασκευής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κατάσβεση του μετώπου. Αναμένεται μικρή βελτίωση αργά τη νύχτα (5-6 μποφόρ), πριν από νέα επιδείνωση το πρωί του Σαββάτου (9/8).

Ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε σημεία με πυκνή βλάστηση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για περαιτέρω εξάπλωσης.


Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες η ένταση των ανέμων

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών
(μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Υπογραμμίζεται ότι σε περιοχές, όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία, η ένταση των ανέμων θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Κακουργηματικές διώξεις για τη μητέρα και τον σύντροφό της για τον βιασμό της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο κριτικής η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας για το πολυτελές καλοκαίρι 8 εβδομάδων στην Ελλάδα

Έλαβε φάκελο με ακατάλληλες φωτογραφίες από την πεθερά και την εν διαστάσει σύζυγό του στη Λαμία
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης