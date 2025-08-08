Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες
Εκρηκτική η συμπεριφορά της φωτιάς στην Κερατέα λόγω των μποφόρ - Χάρτες του Meteo με την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες
Η ανάλυση του Meteo για τους ισχυρούς ανέμους στην Κερατέα εν μέσω της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη - Πρόσκαιρη και μικρή βελτίωση των συνθηκών από το βράδυ
Κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες για τη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στο Τογάνι Κερατέας, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς λόγω των ισχυρών ανέμων, κάτι που ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς τουλάχιστον μέχρι τις 19:00–20:00 της Παρασκευής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κατάσβεση του μετώπου. Αναμένεται μικρή βελτίωση αργά τη νύχτα (5-6 μποφόρ), πριν από νέα επιδείνωση το πρωί του Σαββάτου (9/8).
Ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε σημεία με πυκνή βλάστηση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για περαιτέρω εξάπλωσης.
Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών
(μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).
Υπογραμμίζεται ότι σε περιοχές, όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία, η ένταση των ανέμων θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς τουλάχιστον μέχρι τις 19:00–20:00 της Παρασκευής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κατάσβεση του μετώπου. Αναμένεται μικρή βελτίωση αργά τη νύχτα (5-6 μποφόρ), πριν από νέα επιδείνωση το πρωί του Σαββάτου (9/8).
Ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε σημεία με πυκνή βλάστηση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για περαιτέρω εξάπλωσης.
Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών
Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες η ένταση των ανέμων
(μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).
Υπογραμμίζεται ότι σε περιοχές, όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία, η ένταση των ανέμων θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.
Ειδήσεις σήμερα:
Κακουργηματικές διώξεις για τη μητέρα και τον σύντροφό της για τον βιασμό της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη
Στο επίκεντρο κριτικής η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας για το πολυτελές καλοκαίρι 8 εβδομάδων στην Ελλάδα
Έλαβε φάκελο με ακατάλληλες φωτογραφίες από την πεθερά και την εν διαστάσει σύζυγό του στη Λαμία
Στο επίκεντρο κριτικής η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας για το πολυτελές καλοκαίρι 8 εβδομάδων στην Ελλάδα
Έλαβε φάκελο με ακατάλληλες φωτογραφίες από την πεθερά και την εν διαστάσει σύζυγό του στη Λαμία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα