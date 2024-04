Η νέα μαγειρική εφημερίδα «Άκης Πετρετζίκης» την Κυριακή με το Θέμα

Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, ανανεωμένος, με το Πρώτο Θέμα.Ο αγαπημένος σεφ παρουσιάζει:-Ψήνουμε-Ανακαλύπτουμε τονκι έχει σχέση με το Πάσχα...πολίτικο Vs donuts τσουρέκι.-Μαγειρικάεπιτυχίας γιαΠάσχα στη: Κρέατα, συνοδευτικά & γλυκά,σημαίνει έξω στον ήλιο - αυτήν την πρώτη μεγάλη φωτιά του σύμπαντος και σήμα κατατεθέν της όμορφης χώρας μας. Στο γρασίδι, κάτω απ’ τα δέντρα, στην άμμο, στις αυλές των χωριών ή στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών.Απ’ αυτή την ωραία εικόνα πήραμε έμπνευση για να επιλέξουμε, να σχεδιάσουμε και να μαγειρέψουμε για εσάς τις πασχαλινές συνταγές αυτού του εορταστικού τεύχους.Και φυσικά,Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προετοιμαστείτε έξυπνα. Διαλέξτε συνταγές και κάντε έγκαιρα τα ψώνια σας. Οργανωθείτε, μοιράστε αρμοδιότητες μεταξύ σας, πακετάρετε ή μαγειρέψτε έξω. Συναντηθείτε όλοι μαζί σε μια μικρή ή μεγαλύτερη βόλτα, σε όποια γωνιά της Ελλάδας διαλέξετε. Και θα μας θυμηθείτε, ότι τα φαγητά που φτιάχνουμε πάντα νόστιμα μαζί, έξω θα τα γευτείτε ακόμα πιο νόστιμα.Ξεφυλλίστε το απολαυστικό μας τεύχος και βρείτε:Οι Έλληνες περιμένουμε ανυπόμονα τη μέρα του Πάσχα από πολύ νωρίς. Από την Καθαρά Δευτέρα, πρώτη μέρα νηστείας της Σαρακοστής. Για να περνάει ο καιρός χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και για να περνάμε καλά κι εμείς, τρώμε νηστίσιμα όπως τρώμε πασατέμπο. Ασταμάτητα! Σε όσους παραπονιούνται ότι είναι δήθεν δύσκολο, τους προτείνουμε να δοκιμάσουν μερικές από τις καλύτερες και πιο νόστιμες συνταγές μας γιανηστίσιμα ψητά και θα αλλάξουν γνώμη!Steak σελινόριζας, Γύρος μανιταριών, Χταπόδι κοκκινιστό στη γάστρα, Ρολό με κιμά σόγιας και νηστίσιμο τυρί, Κοντοσούβλι μανιταριών. Η μια πιο κλασική, όπως τη φτιάχνουμε παραδοσιακά στις οικογένειές μας. Και η άλλη αυτό που λέμε «πειραγμένη» από τον Άκη ‒ μας την προτείνει ως μια μοντέρνα εμπειρία μαγειρικής.. Αν, όμως, έχετε το budget και τον χρόνο, φτιάξτε τες μαζί και κάντε το τεστ: καθίστε στο τραπέζι με τα δύο πιάτα μπροστά σας.Παίζει να διαδραματίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στην απόφαση κάποιου αν έφαγε και έφυγε από ένα επιτυχημένο πασχαλινό τραπέζωμα. Γιατί, εντάξει, τα κρέατα πάντα θα ψήνονται κάθε χρόνο όλο και καλύτερα, όσο μεγαλώνει η εμπειρία του ψήστη. Αλλά τα συνοδευτικά βάζουν την προσωπική σφραγίδα του οικοδεσπότη στο πασχαλιάτικο τραπέζι. Για ψητά στη φωτιά είναι οι συνταγές που σας προτείνουμε σ’ αυτήν την κατηγορία και συνοδεύουν τέλεια όλα τα κρέατα, ικανοποιώντας όλες τις προσδοκίες.Πατάτες ογκρατέν με απάκι, Χορτόπιτα με αυγά, Πατάτες ντοφινουάζ, Vegan μαγειρίτσα, Αρνίσια συκωταριά με λεμόνι και ρίγανηΚρέας στη φωτιά το Πάσχα είναι το αναμενόμενο, δε σε πετάει από το αφήγημα ποτέ! Όποιο κρέας κι αν διαλέξεις να βάλεις στο τραπέζι για τους αγαπημένους και τους καλεσμένους σου, η πρώτη και σημαντικότερη συμβουλή που σας δίνουμε πάντα, είναι να είναι καλής ποιότητας. Γίνεται εύκολο, έτσι, να το απογειώσετε σε όποια φωτιά κι αν το ψήσεις, ακολουθώντας απλώς τα σωστά βήματα. Από τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο μέχρι και την κλασική σχάρα για να κάνετε όλοι μαζί… Πασχάρα!Αρνάκι κλέφτικο, Κατσικάκι στη γάστρα με πατάτες, Χοιρινό κοντοσούβλι, Αρνίσια παϊδάκια, Γουρουνοπούλα στoν φούρνο με πατάτεςΓλυκά με όλη τη σημασία της λέξης ώστε να σβήνουν σταδιακά τις πικάντικες γεύσεις των μπαχαρικών και τις μεστές λιπαρές υφές από τα κρέατα που ψήσαμε στη φωτιά. Στις καταπληκτικές συνταγές που θα βρείτε σε αυτή την ενότητα, σας κάνουμε τα γλυκά του λαμπριάτικου μενού και ξεχωριστά! Φτιάξ’ τε τα με μεράκι και απολαύστε τα όλοι μαζί, συνοδεύοντάς τα με το κρασί του τραπεζιού.Φογάτσα τσουρέκι Κερκύρας, Γεμιστά κουλουράκια Σαντορίνης, Μελόπιτα Μυκόνου, Εκμέκ τσουρέκι, Γλυκό ψυγείου crème brûléeΈρχεται Πάσχα, η τέλεια εποχή να μιλήσουμε γι’ αυγά. Εδώ μοιραζόμαστε τα πάντα γι’ αυτό, με πολλά μυστικά & tips!-Μαθαίνουμε τα μυστικά του έμπειρου ψήστη!-Δαμάζουμε τη φωτιά!-Επιλέγουμε τη βάση θράκας με δρύινα κάρβουνα ή ξύλα.-Μιλάμε για το γέμισμα της θράκας.-Στα ενδότερα του ξυλόφουρνου!-Παίρνουμε μέτρα πυρασφάλειας!Το τι σημαίνει Πάσχα για τον καθένα βρίσκεται μέσα στην καρδιά και τις αναμνήσεις του. Ο Άκης μοιράζεται μαζί μας το δικό του Πάσχα στη Χαλκιδική, το ιδανικό μέρος για ένα πασχαλινό ταξίδι on the road, αποκλειστικά για γεννημένους ταξιδιάρηδες! Φύγαμε!Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.