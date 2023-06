Ποια είναι η πρώτη τρανς εκπαιδευτικός στην Ελλάδα που μετέχει στη νέα διαφήμιση του Pantene

Pantene #HairHasNoGender Το Pantene πιστεύει στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εκφράζει την πραγματική του ταυτότητα. Σε συνεργασία με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ανακαλύπτουμε τη δύναμη που έχουν τα μαλλιά στην έκφραση της ταυτότητας αλλά και τη δύναμη που έχει η υποστήριξη από άτομα γύρω μας ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στην αυτοέκφραση. Η καμπάνια φέρνει στο προσκήνιο 4 μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες. Ας κάνουμε όλοι τους χώρους εργασίας, χώρους συμπερίληψης. Ό,τι μαλλιά κι αν ονειρεύεσαι, σε ό,τι δουλειά κι αν στοχεύεις, είμαστε δίπλα σου. #powerofhair #hairhasnogender #powerofsupport Posted by Pantene Greece on Thursday, May 25, 2023

η πρώτη τρανς εκπαιδευτικός στην Ελλάδα, στη νέα διαφήμιση του σαμπουάνπου συνεχίζει να πρωτοπορεί με τις καμπάνιες του. Έτσι μετά το «Hair has no gender» που στόχο είχε να ενθαρρύνει κάθε άτομο να εκφράσει αυτό που νιώθει και είναι, με το στυλ που επιθυμεί, ήρθε η σειρά για το «power of support» που πιστεύει στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εκφράζει την πραγματική του ταυτότητα.Το γνωστό σαμπουάν αυτή την φορά συνεργάστηκε με, που μέσα από το διαφημιστικό σποτ, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες. Στόχος η ανακάλυψη της δύναμης που έχουν τα μαλλιά στην έκφραση της ταυτότητας, αλλά και τη δύναμη που έχει η υποστήριξη από άτομα γύρω μας, ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στην αυτοέκφραση.«Ό,τι μαλλιά κι αν ονειρεύεσαι, σε ό,τι δουλειά κι αν στοχεύεις, είμαστε δίπλα σου».Ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που συμμετέχουν στη νέα διαφήμιση του σαμπουάνη Katherine Reilly η εκπαιδευτικός με το εντυπωσιακό βιογραφικό που έχει ζήσει από πρώτο χέρι τις διακρίσεις και τα στερεότυπα, ως η πρώτη ανοιχτά τρανς καθηγήτρια στην Ελλάδα.Απόφοιτοςαπό τοη Katherine εργάζεται ως εξετάστρια Αγγλικών σε έξι πανεπιστήμια, ως teacher trainer σε πανελλαδική και διεθνή βάση, ενώ δεν έχει σταματήσει ποτέ να διδάσκει Αγγλικά σε παιδιά. Η ίδια έχει γράψει 43 βιβλία: εργαλεία εκμάθησης Αγγλικών, ενώ συνεργάζεται με τις εκδόσεις Express Publishing για μια σειρά από λογοτεχνικά έργα που συνδυάζουν τη μυθοπλασία με τα αυτοβιογραφικά στοιχεία.το 2022 είχε συμμετάσχει στο 2ο Be An Ally Forum της Mexoxo, που στόχο είχε να προσεγγίσει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αναφορικά με τη διαχείριση της ποικιλομορφίας και την ένταξή της στο χώρο εργασίας. Την ίδια περίοδο η ίδια είχε αφηγηθεί στο Marie Claire τη διαδρομή της ζωής της, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα.Η Katherine Reilly γεννήθηκε από Έλληνες ομογενείς και μεγάλωσε στο Σικάγο. «Οι γονείς μου ζούσαν το κλασικό αμερικανικό όνειρο, my big fat Greek wedding, είχαμε εστιατόριο, αλλά ο πατέρας μου κουραζόταν πολύ και σε κάποια φάση λέει, δεν αντέχω, τα πουλάω όλα και πάω στην Ελλάδα», θυμάται. Μετά την επιστροφή των γονιών της στην πατρίδα, η Κάθριν άρχισε να τους επισκέπτεται και το 2003 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, γιατί «μου άρεσε ο καιρός και αγάπησα πολύ τους μαθητές μου. Μέσα σε δέκα μέρες άρχισα να εργάζομαι, ως εξετάστρια σε πανεπιστήμια και καθηγήτρια σε φροντιστήρια».Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές της και έγινε teacher trainer εκπαιδεύτρια καθηγητών, Αγγλομάθειας.