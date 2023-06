Ζέτα Μακρυπούλια: Συνεχίζεται το «γλέντι» στο Twitter για την πτήση που έχασε για Σάμο

Μπράβο στην #SkyExpress

Από τις καλύτερες διαφημίσεις που θα μπορούσε να έχει .

Από ένα κακομαθημένο τσελεμπριτυ.#Μακρυπουλια #Μακρυπούλια — Erga Omnes (@_Erga_Omnes_) June 5, 2023

Εγώ αυτό που δε καταλαβαίνω με τη #Μακρυπουλια είναι γιατί μια star του βεληνεκούς της ταξιδεύει με αεροπλάνο δίπλα στους πλεμπαιους κι όχι με το προσωπικό της Liar — NIK PAP (@NIKPAP1821) June 5, 2023

Η ιστορία με την #Μακρυπούλια και την #SkyExpress αποτελεί χαρακτηρηστική περιπτωση πως οι άνθρωποι αδυνατουν κατανοήσουν, ακόμα και τους πιο απλούς όρους και προυποθέσεις, που ισχύουν όταν αγοράζουν ένα προιόν ή μια υπηρεσία!

Και όχι Ζέτα μας...ο πελάτης δεν εχει παντα δίκαιο — Ο προϊστάμενος (@Konsrhodes) June 5, 2023

Κα Μακρυπούλια δεν είναι ντροπή σε όλους μας συμβαίνει να έχουμε φάει κάτι και να μας πιάσει κόψιμο.Αλλα ο χρόνος για το χέσιμο ξεκινάει από..... Ρουκ Ζουκ. — Achilleas Kiritsis (@AchilleasKir) June 5, 2023

- Κυρία Μακρυπούλια, ο πιλότος είμαι, φεύγουμε. pic.twitter.com/GOIp5OwvI4 — Billy Idiot (@BillyIdiot1) June 4, 2023

Η περιπτωση της Μακρυπουλια ειναι η απολυτη επιβεβαιωση οτι ορισμενες θεωρουν πως ολος ο Γαλαξιας περιστρεφεται γυρω απο τη μητρα τους. Πολυ σωστα η #SkyExpress δεν καθυστερησε την πτηση για τους επιβατες που ηταν συνεπεις.



Με τη σειρα της, τωρα, η αεροπορικη εταιρεια ⬇️ pic.twitter.com/5kdmpiuWdI — Μονιμως κουρασμενος (@ek_tou_kanapeos) June 4, 2023

"Ακόμα και σε στιγμές που έχω αργήσει με έχουν βάλει με έναν τρόπο μέσα" ..αυτή η φράση με εκνεύρισε περισσότερο και απ'το μπλαζέ υφάκι της κυρίας #Μακρυπουλια . Μπράβο στη #skyexpress τίποτε άλλο. — χοντρο νιντζάκι (@Ventistaki) June 4, 2023

στο βάθος η μακρυπούλια pic.twitter.com/Z0vpsHgLts — μικαέλα με το κάππα (@queenmikaela_) June 4, 2023

Πριν την Μακρυπούλια δεν την ήξερα αυτή την αεροπορική εταιρεία αλλά τώρα θα την προτιμώ επειδή φεύγει στην ώρα της — Βαθύ Πηγάδι (@Vathipigadi) June 4, 2023

Το θρασος της Μακρυπουλια δεν εχει ορια.Το χω ξανακανει λεει κ με βαλανε!Γιατι ειναι η σουπερ σταρ κ θελει να μπει τελευταια,να κανει εντυπωσιακη εισοδο.Αει μαρη!ο αντρας μου ξυπνησε 4το πρωι για να μη χασει την πτηση του #SkyExpress — Alexia (@Alexia27735605) June 4, 2023

Δεν με νοιάζει ούτε η Μακρυπουλια, ούτε η #SkyExpress. Με νοιάζει αυτή η καραμέλα «οι εργαζόμενοι δεν ήθελαν να εξυπηρετήσουν».

Οι απλοί εργαζόμενοι είναι και πάλι το πρόβλημα της κάθε ντίβας, οι απλοί εργαζόμενοι τρώνε τα σκατά για τις πολιτικές των εταιρειών τους. — Xristos s* (@xsview) June 4, 2023

Η Μακρυπούλια πήγε στο αεροδρόμιο χωρίς να έχει κάνει check-in. Έφτασε εκει 20' πριν ανοίξει το boarding κι αντι να κάνει check-in πήγε και τουαλέτα για να φρεσκαριστεί. Λυπάμαι αλλα η ζωή ειναι σκληρή. Συγχαρητήρια στην #Skyexpress που δεν ενέδωσε στο "ξέρεις ποιος ειμαι εγω;". — I am not a number (@oMesosOros) June 4, 2023

Έφυγε το αεροπλάνο χωρίς τη Ζετα τη Μακρυπουλια pic.twitter.com/qPXTmtWrTx — خشایارشا (@Xerxis9) June 4, 2023

100% με την Sky Express που δεν υποχρέωσε 150 άτομα να περιμένουν την ανθυποσελέμπριτι Μακρυπούλια, ούτε επέβαλε σε 3000 ανθρώπους να ακούσουν μία ακόμα άχρηστη ανακοίνωση, επειδή κάποιος είχε το θράσος να θεωρεί ότι δεν έγινε και τίποτα να αργήσει 3 λεπτά. pic.twitter.com/oXL82M6w78 — Γεώργιος Γρίβας (@grivas_digenis) June 4, 2023

Απολύτως κανείς:



Η Μακρυπούλια στο αεροδρόμιο: pic.twitter.com/fUpuDr65O5 — Σαν να ταν Φλεβάρης Πόντε (@yiannm22) June 4, 2023

Μα καλά δεν μπορούσε να περιμένει ένα αεροπλάνο, δύο πιλότοι, 50 επιβάτες και το μισό προσωπικό του αεροδρομίου τη Ζέτα Μακρυπούλια να κατουρήσει; — e❌cess (@xdoubles) June 4, 2023

Αν ήμουν η @SkyExpressAir, θα έστελνα δωρεάν εισιτήριο στη Μακρυπούλια, με σημείωμα: "ευχαριστούμε που επιβεβαιώσατε στους επιβάτες μας, ότι δεν τους καθυστερούμε για ΚΑΝΕΝΑ celebrity, που κατουριέται".#SkyExpress — Μπαταρί Αλκαλίκ 🇬🇷🇺🇦🇮🇱 (@Alcalic_Battery) June 4, 2023

Εγώ αν έχανα πτήση, ενώ οι υπόλοιποι 100 επιβάτες έμπαιναν στο αεροπλάνο κι έφευγαν κανονικά, θα επέστρεφα στην τουαλέτα, θα κοιτούσα τον καθρέφτη, θα με φασκελωνα και θα μ' έβριζα δυόμιση ώρες.#Μακρυπουλια — Gian Lorenzo (@_Bernini_) June 4, 2023

-@ZetaMakrypoulia: Ας πάω 3 λεπτά στο μπάνιο...

-@SkyExpressAir: Και ο χρόνος ξεκινάει από Ρουκ Ζουκ!



Πάντως Ζέτα εμάς η αεροπορικές δε μας περιμένουν πότε ως VIP, ούτε έχουμε Ντάλια στη παρέα οπότε και πηγαίνουμε νωρίτερα. Γι'αυτό και koulouraki ως επιβράβευση #Μακρυπουλια pic.twitter.com/WIOi08JCDQ — Nicolas Economou (@niceconomou) June 5, 2023

Το πρωί της Κυριακής η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε στο αεροδρόμιο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Σάμο, όταν τελικά «έχασε» την πτήση της στο αεροδρόμιο.Όπως λέει σε βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρει τι ακριβώς συνέβη, ενώ ουσιαστικά τονίζει πως βρισκόταν στο αεροδρόμιο αρκετή ώρα πριν αναχωρήσει το αεροπλάνο.Σε βίντεο που μοιράστηκε σε story ακούγεται αρχικά, να λέει: «Γεια σας παιδιά, εγώ μόλις γύρισα από το αεροδρόμιο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι στη Σάμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να με έχει πάει η Sky Express στη Σάμο. Κάτι που δεν συνέβη, όπως καταλαβαίνετε και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, γιατί είμαι και έξαλλη, δεν σας κρύβω».«Αυτό το αεροπλάνο το έχασα λοιπόν, εγώ. Ήμουν στο αεροδρόμιο κανονικά στην ώρα μου, ξεκίνησα να πάω για το check in. Όταν κατέβηκα κάτω, λέω "ας πάω και λίγο στην τουαλέτα 1' να μην το έχω κι αυτό στο νου μου". Φτάνω λοιπόν, στο check in κι ήταν άδειο. Ήταν δύο κοπέλες που δεν είχαν και πρόθεση να βοηθήσουν», συμπλήρωσε.Όταν κατευθύνθηκε προς το μέρος τους για να ζητήσει βοήθεια, εκείνες φρόντισαν απλά να την ενημερώσουν ότι εφόσον έχασε την πτήση της, δεν υπάρχει άλλη λύση.«Λέω "παρακαλώ για τη Σάμο;". Μου λένε "το χάσατε, έπρεπε να ήσασταν εδώ 20' πριν", λέω "μα είμαι 20' πριν εδώ". "Όχι, είναι και 43' μου απαντούν, έχετε αργήσει 3' ολόκληρα λεπτά". Λέω "κάνατε κάποια ανακοίνωση; Γιατί δεν άκουσα κάτι. Ήμουν στο αεροδρόμιο, απλά είχα μπει στην τουαλέτα". Μου απαντούν λοιπόν, ότι "δεν κάνουμε πια ανακοινώσεις, οπότε δεν υπάρχει κάποια λύση". Πρέπει να ανέβω πάλι πάνω και να δω αν υπάρχει κάποια άλλη πτήση κτλ», εξηγεί.«Πηγαίνω πάνω, ήταν μια ευγενέστατη κυρία, δεν μπορώ αν πω, η οποία όχι μόνο με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει άλλη πτήση, όχι μόνο δεν κάνουν πια ανακοινώσεις, δεν επιστρέφουν και τα χρήματα του εισιτηρίου», περιγράφει.Τέλος, θέλησε να θέσει δύο απορίες στο κοινό της, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την πτήση. «Κάνω λοιπόν, αυτό το βιντεάκι πρώτον, γιατί κάπου θέλω κι εγώ να ξεσπάσω. Δεύτερον, έχω ταξιδέψει σε όλη τη γη και δεν μου έχει συμβεί πουθενά αυτό, ακόμα και σε στιγμές, που δεν σας κρύβω, έχω αργήσει, με έχουν βάλει με έναν τρόπο μέσα στο αεροπλάνο. Η Sky Express όχι, δεν τα κάνει αυτά. Μπήκα λίγο στο site, έψαξα κι είδα πάρα πολλά τέτοια παράπονα από πάρα πολύ κόσμο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Οπότε έχω κάνα δύο απορίες που θέλω να μου λύσετε. Πρώτη απορία: Από πότε σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια; Που δεν σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια, σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στη Sky Express. Γιατί άλλα last call τα άκουγα, όσο καθόμουν στο αεροδρόμιο, αποσβολωμένη από αυτό που μου είχε συμβεί. Δεύτερη απορία. Πώς μπορώ να το μάθω εγώ αυτό; Πώς μπορώ εγώ ο πελάτης σας να ενημερωθώ;», είπε κλείνοντας.«Λυπούμαστε αλλά η κυρία άργησε και η πτήση "είχε κλείσει". Υπάρχουν και άλλοι επιβάτες» ανέφεραν στο protothema.gr στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Sky Express οι οποίοι εκλήθησαν να σχολιάσουν την ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια.Τα αυστηρά πρωτόκολλα των αεροπορικών εταιριών δεν κάνουν την χάρη ούτε στους σελέμπριτι. Αυτό αναδεικνύει με την οργισμένη ανάρτηση της η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχασε τη σημερινή της πτήση με την Sky Express για Σάμο. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, περιγράφει την δυσάρεστη εμπειρία της. Όπως λέει, βρισκόταν στην ώρα της στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, λίγο πριν την επιβίβαση και πριν περιμένει για το check in, επισκέφθηκε τη τουαλέτα. Γυρνώντας αφού αντίκρισε ότι δεν υπάρχει ουρά, θέλησε να ρωτήσει εργαζόμενες για το τι συνέβη. Όπως η ίδια υποστηρίζει, της εξήγησαν ότι οι επιβάτες έχουν μπει στο αεροπλάνο και ότι καθυστέρησε 3 λεπτά.Στελέχη της Sky Express μιλώντας στο protothema.gr, σημειώνουν ότι η Ζέτα Μακρυπούλια άργησε. «Kαθημερινά οι άνθρωποι μας εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και φροντίδας των επιβατών μας, τόσο στο έδαφος όσο και στην πτήση». Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της αεροπορικής SKY express σε συνέχεια της ανάρτησης της Ζέτας Μακρυπούλια στα κοινωνικά δίκτυα.Επισημαίνεται ότι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως αναγράφεται σε σχετικές ερωταπαντήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών ο επιβάτης «θα πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση να βρίσκεται στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων εντός του καθορισμένου χρόνου» εξ’ ού και δεν προκύπτουν κάποια δικαιώματα αν δεν μπορέσει να επιβιβαστεί. Επιπλέον και στις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου της Αθήνας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνή Αερολιμένα αναφέρεται ότι «η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης».Σε σχέση με το επιχείρημα της κ. Μακρυπούλια ότι δεν υπήρξε αναγγελία για αναχώρηση της πτήσης επισημαίνεται εδώ ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει υιοθετήσει την πρακτική να μην προβαίνει σε αναγγελίες αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων (silent airport).