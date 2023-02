Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός, οι εκδηλώσεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqpzqzqlecvd)

Κλείσιμο

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία. Από το απόγευμα λίγες νεφώσεις.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κυρίως στην Κρήτη κατά τόπους αυξημένες.Ανεμοι: Δυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στις Κυκλάδες από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις, τις πρωινές ώρες αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βελτίωση από το μεσημέρι.Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Σχεδόν αίθριος καιρός, με κατά τόπους παροδικές νεφώσεις κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 16 με 19 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το απόγευμα στα δυτικά. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανώς τη δυτική Στερεά προς το βράδυ θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν τις βραδινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 1800 μέτρα).Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 17 με 19 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη, μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 1800 μέτρα).Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά, όπου θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, λαμβάνει έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2023, αυξημένα μέτρα Τροχαίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.Ο σχεδιασμός για το τριήμερο πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει: αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής, αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων, ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ., μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα, οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης, οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, φθαρμένα ελαστικά και αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο του τριημέρου θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.-Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.-Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.-Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.-Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.-Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.-Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.-Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.-Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).-Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.-Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.Εκτός από την Πάτρα εκεί όπου την Κυριακή θα κορυφωθούν οι καρναβαλικές, αποκριάτικες εκδηλώσεις θα διοργανωθούν το τριήμερο 25 με 27 Φεβρουαρίου και στην Αθήνα. Σε πολλά σημεία της πόλης, σε χώρους πολιτισμού αλλά και στην Τεχνόπολη θα φιλοξενηθούν πολλά εορταστικά δρώμενα, για μικρούς και μεγάλους, που θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Ανάμεσά τους συναυλίες, αποκριάτικα πάρτι και παιδικές δράσεις με τη μεγάλη γιορτή να κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα, στο Λόφο του Φιλοπάππου με το πέταγμα του χαρταετού και ένα όμορφο παραδοσιακό γλέντι.Το ερχόμενο Σάββατο, το πάρτι θα στηθεί στην Τεχνόπολη, στην οδό Πειραιώς, όπου για περίπου ένα 24ωρο θα στηθεί μία ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή. Από τις 11.00 το πρωί, ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9,84 θα βρίσκεται με το βανάκι του στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, εκπέμποντας ζωντανά με δυνατές μουσικές, αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.Τα παιδιά έχουν και πάλι την τιμητική τους, συμμετέχοντας σε σειρά από αποκριάτικες ευφάνταστες δράσεις, στον χώρο της Τεχνόπολης. Από τις 11.00 έως τις 17.00, θα συμμετέχουν σε μία «Παρέλαση Αρλεκίνων!», ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού που σχεδίασε η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.Από τις 11.00 έως τις 14.00, στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, η ομάδα Moutzoures θα χρησιμοποιήσει χρώματα, πινέλα και σκόνη μαγική για ένα εντυπωσιακό γιορτινό face painting. Από την ίδια ώρα (11.00) στην Αποθήκη, τα παιδιά πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και χρησιμοποιώντας τα πιο απρόσμενα αντικείμενα κατασκευάζουν το αποκριάτικο καπέλο τους στο εικαστικό εργαστήρι «Μικροί μασκαράδες εν δράσει!».Παράλληλα, στην Κεντρική Αυλή, από τις 11.30, η ομάδα La Petite Marguerite μάς προσκαλεί να ξεκινήσουμε μαζί την αναζήτηση ενός νέου τόπου, της «Νεφελοκοκκυγίας», μέσα από μία ονειρική bubble parade.Από τις 12.00, μαζί με τη Δήμητρα Νικολοπούλου φωνάζουμε όλοι μαζί «Pablo, καλώς όρισες στο καρναβάλι!». Με έμπνευση από σημαντικά καλλιτεχνικά κινήματα, χρησιμοποιούμε κομμένα σχήματα, πινέλα ζωγραφικής και πολύχρωμα χαρτόνια και δημιουργούμε τις δικές μας υπερμεγέθεις... σουρεάλ μάσκες για να παρελάσουμε με αυτές στην αυλή της Τεχνόπολης.Απόκριες χωρίς μουσική, κέφι και χορό δεν γίνεται... Γι' αυτό, ταλαντούχοι καλλιτέχνες και αγαπημένα μουσικά σχήματα δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ για να ξεσηκώσουν το κοινό με τις πιο ξέφρενες μουσικές τους!Το συναυλιακό πρόγραμμα ξεκινά στις 13.00 με τους μοναδικούς Locomondo που έρχονται για να μάς δώσουν παλμό και να μάς ξεσηκώσουν με την αγαπημένη συνταγή τους που ενώνει ρέγκε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς σε ένα ξεσηκωτικό live με ατέλειωτο χορό!Στις 17.00, τη σκυτάλη παίρνει ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος με το αστείρευτο χιούμορ του θα μάς παρασύρει σε απρόσμενα μουσικά μονοπάτια χωρίς κανόνες. Λίγο αργότερα, στις 19.00, οι Polkar ή αλλιώς η talk of the town μπάντα που έβαλε φωτιά στα αθηναϊκά Σαββατόβραδα έρχεται στην Τεχνόπολη για μία εκρηκτική εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό.Μαζί και ο μετρ της διασκέδασης, ο μοναδικός περφόρμερ Τόνι Σφήνος. Με μια αναδρομή από τα 60s, τα 70s, τα 80s και το σήμερα, αξέχαστες μουσικές επιτυχίες διασκευασμένες απρόσμενα με ντίσκο αποχρώσεις, σε συνδυασμό με την ξεχωριστή περσόνα του εκρηκτικού καλλιτέχνη μάς προσκαλούν στις 21.00 στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι!Η διασκέδαση συνεχίζεται στο Μηχανουργείο όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη. Από τις 22.00 και μετά, οι αγαπημένοι μας ραδιοφωνικοί παραγωγοί Πάνος Λάκατζης, Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου «μασκαρεύουν» τον ήχο τους και μάς καλούν να υποδυθούμε το δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς στολή, σε ένα πάρτι γεμάτο μυστήριο.Το Σάββατο (25/2) η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσει με αποκριάτικους ρυθμούς το Πεδίον του Άρεως στις 11:30, ενώ στις 12:00 o Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη»,με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του, θα πραγματοποιήσει μία αποκριάτικη μουσικοχορευτική βόλτα, ξεκινώντας από τις οδούς Αδριανού και Δεξίππου με κατάληξη στη Μητρόπολη.Την ίδια ώρα (12:00) δύο αποκριάτικες διαδρομές θα εξελίσσονται στις γειτονιές.Το σύνολο κρουστών "Bloco Swingueira" με αφετηρία τον Περιφερειακό Φιλοπάππου και τερματισμό την πλατεία Μερκούρη θα ξεσηκώσει τους περαστικούς με βραζιλιάνικους ρυθμούς και χορό, ενώ και το σύνολο κρουστών "QUILOMBO" θα φέρει την παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική στους δρόμους της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης της διαδρομής του την Πλατεία Παπαδιαμάντη και τερματισμό την πλατεία Αγίου Ανδρέα.Η Big Band Δήμου Αθηναίων θα συναντήσει το κοινό στις 13:00 στην πλατεία Μοναστηρακίου για μία μοναδική συναυλία, που θα χαρίσει τζαζ ρυθμό στην γιορτή του καρναβαλιού.Την Κυριακή της Αποκριάς (26/2) η μουσική κυριαρχεί στους αποκριάτικους εορτασμούς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με αποκριάτικη διάθεση θα βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Ανδρέα (Λαμπρινή) στις 11:30, ενώ στις 13:00 οι «Μορφές Έκφρασης» θα πραγματοποιήσουν παρέλαση καρναβαλιστών από την οδό Αγίας Μαρκέλλας έως την Σπύρου Πάτση, ξεσηκώνοντας τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα, για μια Αποκριά όπως παλιά.Την ίδια ώρα (13:00) η «Μεσογειακή μπάντα» θα διασκεδάσει το κοινό με μία συναυλία έντεχνου και λαϊκού ρεπερτορίου στην Πανόρμου.Το πάρτι μεταφέρεται στις 18:00 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, όπου κορυφαίοι Djs της πόλης, οι Nicola Lavacca, DiscoInfernoκαι Papaioannou θα απογειώσουν το κέφι με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early '70s.Το Σάββατο (25/2) στις 10:30 το Κέντρο Τεχνών υποδέχεται τα παιδιά για να συμμετάσχουν στο αποκριάτικο εργαστήρι «Αν όλα τα παιδιά της γης 'πιαναν γερά τα χέρια!», όπου με έμπνευση από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, θα κατασκευάσουν το δικό τους γαϊτανάκι και θα αποχαιρετήσουν την Αποκριά. Ταυτόχρονα (10:30), στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, με αφορμή το «έτος Πικάσο», όπως ονομάστηκε το 2023 στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως, θα πραγματοποιηθεί το αποκριάτικο εργαστήρι «Ο Πικάσο συναντάει τον Πλάτωνα!», όπου οι μικροί μας φίλοι θα ζωγραφίσουν το δικό τους κυβιστικό πορτραίτο.Την Κυριακή 26.02 στην πλατεία Αγίου Θωμά (Γουδή) από τις 11:00 έως τις 14:00 οι βασιλιάδες της Αποκριάς θα διασκεδάσουν σε μία φανταστική παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και πολλές δημιουργικές δραστηριότητες, που θα τούς ενθουσιάσουν και θα σκορπίσουν λαμπερά χαμόγελα.Η μεγάλη γιορτή της Αποκριάς ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27.02 με παραδοσιακά Κούλουμα στο Λόφο Φιλοπάππου κάτω από τον αττικό ουρανό, ο οποίος θα πλημμυρίσει με καμαρωτούς, πολύχρωμους χαρταετούς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα υποδεχτεί στις 11:00 μικρούς και μεγάλους, ενώ στις 12:00 τη μουσική σκυτάλη θα πάρει η αγαπημένη Γωγώ Τσαμπά, που μαζί με την ορχήστρα της, υπόσχεται να μάς παρασύρει σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι.Το μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας επιστρέφει μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγο της πανδημίας του Κορωνοιού. Ο λόγος φυσικά για το καρναβάλι της Πάτρας το οποίο θα κορυφωθεί με τις εκδηλώσεις του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν: παρελάσεις, θέατρα δρόμου, σοκολατοπόλεμο ενώ ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την μεγάλη παρέλαση και την καύση του βασιλιά καρνάβαλου που θα σημάνει και την λήξη των εκδηλώσεων.19:00 Παρέλαση Αρμάτων του Δήμου Πατρέων στο κέντρο της πόλης19:00 Δρώμενο – Παρέλαση του Θεάτρου Δρόμου – Helix Action theatre «Όλα Λευκά» στο κέντρο της πόλης με κατάληξη στην πλατεία Γεωργίου. Συμμετέχουν δέκα ηθοποιοί και τρεις μουσικοί με κρουστά και πνευστά όργανα, ξυλοπόδαρα με αναρτήσεις, ακροβάτες και ζογκλέρ με εντυπωσιακά κοστούμια.21:30 Συναυλία: Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band, στην πλατεία Γεωργίου Α’11:00-13:00 Θέατρο δρόμου στο Ιστορικό Κέντρο12.30 Σοκολατοπόλεμος στο κέντρο της πόλης. Μίνι παρέλαση συνοδεία των μουσικών αρμάτων.18:00 Νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση – οδός Κορίνθου14:00 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2023 – οδός Κορίνθου21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΚΑΥΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ με συναυλία από τους 1550 με τίτλο «Πάτρα ζω στον έρωτάσου 2023» και τους ABOVE SUSPICION, στο Μώλο της Αγίου Νικολάου.11:00 Κούλουμα από την Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων σε Πλαζ, ΚόκκινοΜύλο, Νότιο Πάρκο19:00 Απονομή Βραβείων Παρέλασης – 58ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού και αφισών για το Π.Κ. 2023 στην αίθουσα Καραγκιόζη (Κ6) στα Παλαιά Σφαγεία.