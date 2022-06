Ιόνιο: Καρχαρίας βγήκε στη... στεριά σε παραλία - Δείτε βίντεο

🦈 Αυτός ο όμορφος καρχαρίας του είδους Prionace glauca (BSH) (#Γλαυκοκαρχαρίας ή Γαλάζιος Καρχαρίας) εντοπίστηκε στα ρηχά σε παραλία των #Επτανήσων. Αντίστοιχες παρατηρήσεις για το είδος καταγράφονται σε όλη τη #Μεσόγειο. Το είδος είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό και την προσοχή που συστήνεται σε κάθε "συνάντησή" μας με την άγρια ζωή! Για τους λόγους αυτούς, οι λουόμενοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τη θάλασσα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιδιώκεται η αλληλεπίδραση με άτομα καρχαριών! Η παρουσία Γλαυκοκαρχαρία δεν θα πρέπει να προξενεί πανικό! Η προσέγγιση όμως κάθε άγριου ζώου μπορεί να προκαλέσει επιθετικές ή άγνωστες σε εμάς συμπεριφορές λόγω δικού του φόβου! Κρατάμε λοιπόν τις αποστάσεις και μόνο εφόσον το άτομο φαίνεται να μην μπορεί να επανέλθει στη θάλασσα, τότε μόνο προσπαθούμε να το επαναφέρουμε αποφεύγοντας το κεφάλι και τα βράγχια, και προσπαθώντας να μην κάνουμε καμία απότομη κίνηση που μπορεί να τραυματίσει το ζώο. Δεν το ακουμπάμε με γυμνά χέρια, δεν το τραβάμε δυνατά από την ουρά και δεν το σέρνουμε στην άμμο. 🦈 Ο Γλαυκοκαρχαρίας ή Γαλάζιος Καρχαρίας είναι είδος που απειλείται με εξαφάνιση ωστόσο δεν προστατεύεται! 🦈 👉Μπορείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας από καρχαρίες και σαλάχια στο γκρουπ: Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο / Sharks and Rays in Gr and Cy 👉Εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής iNaturalist.org : https://greece.inaturalist.org/ 👉Μάθετε περισσότερα για τους καρχαρίες και τα σαλάχια των ελληνικών θαλασσών εδώ: http://bit.ly/2p2ePst 👉Βρες τον Οδηγό Αναγνώρισης Καρχαριών, Βάτων και Χιμαιρών εδώ: https://bit.ly/3jANiYU 👉Βρες τον Οδηγό Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, των βάτων και των θαλάσσιων χελωνών εδώ: https://bit.ly/3N3BxFm Ευχαριστούμε τους συνεργγάτες μας στο Ionian Environment Foundation και το Ionian Dolphin Project για την ενημέρωση. ------------------- English ------------------- 🦈 This beautiful shark of the species Prionace glauca (BSH) (#BlueShark) was found in the shallows on a beach in the #IonianIslands. In recent years, similar observations have been recorded throughout the #Mediterranean. The species is harmless to humans, but in any case, should be treated with respect and attention that is recommended for all our encounters with wildlife! If a shark is spotted, bathers should be kept away from the sea and in no case should pursue interaction with the animal! The presence of Blue Shark should not cause panic! However, the approach of any wild animal can cause aggressive or unfamiliar behaviors as a response to its own fear! So we keep our distance and only if the individual does not seem to be able to return to the sea, then we only try to help by avoiding the head and gills, and trying not to make any abrupt movements that could injure the animal. We do not touch it with bare hands, we do not pull it hard from the tail and we do not drag it on the sand. 🦈 The Blue Shark is threatened with extinction in the Mediterranean but it is not protected! 🦈 👉You can send us your observations of sharks and rays in the group: https://www.facebook.com/groups/sharksingreece/ 👉 Alternatively, via the iNaturalist: https://greece.inaturalist.org/ 👉 Learn more about the sharks and rays of the Greek seas here: https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2021/11/Greek-Chondricthyans-Checklist.pdf We would like to warmly thank our partners Ionian Environment Foundation and the Ionian Dolphin Project!