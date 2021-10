3o Marie Claire Power Trip: Το κορυφαίο συνέδριο ισότητας και ηγεσίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 3ο Marie Claire Power Trip, το συνέδριο που έγινε θεσμός καιεπιστρέφει. Φέτος διεξάγεται στιςΜπορείτε να το παρακολουθήσετε live από το marieclaire.gr και το protothema.gr/ Καλωσόρισμα στο 3o Marie Claire Power TripΓαλάτεια Λασκαράκη, Editor-in-Chief Marie Claire GreeceΆννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος – Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος Ε.Ε., πρώην Υπουργός (ζωντανή σύνδεση)Λένα Διβάνη, Ιστορικός-ΣυγγραφέαςΚatherine Fleming, Ιστορικός και Ακαδημαϊκός, Κοσμήτορας New York UniversityΑγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος ΛασκαρίδηMαρίλη Μέξη, Σύμβουλος στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και τον ΟΗΕ ΓενεύηςΣυντονισμός: Νίκη Αλεξάνδρου, Lean-in Network Greece (Athens) Co-leader, Counsel Norton Rose, Fulbright Greece, Leadership coachΠέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google Νοτιοανατολικής ΕυρώπηςΑλεξάνδρα Σταματοπούλου, Πρωταθλήτρια κολύμβησης ΑΜΕΑ, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Εθνική Ομάδα, Τόκιο 2021Εισαγωγή: Βικτωρία Λουπάκου, Marketing Manager Levono, Ελλάδα και ΚύπροςΣυντονισμός: Μαρίλη Ευφραιμίδη, Δημοσιογράφος, Marie Claire GreeceMαρία Σάκκαρη, Βrand Ambassador Porsche Hellas, Professional Tennis Player (WTA#10)Elisa Sednaoui, Supermodel and Activist (ζωντανή σύνδεση)Eva Apio, Model and PhilanthropistSophia Hadjipanteli, Model and ActivistΣυντονισμός: Βίκυ Καγιά, Μοντέλο και παρουσιάστριαΔήμητρα Κολοτούρα, Συνιδρύτρια Zeus+DioneΕλένη Κωνσταντινίδου, Συνιδρύτρια Callista CraftsΣίλια Σιγαλού, Συνιδρύτρια Callista CraftsΒιργινία Ματσέλη, Εθνολόγος, Υπεύθυνη Νηματουργίας ΝΗ.Μ.Α. Μουσείου ΜπενάκηΣυντονισμός: Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Δημοσιογράφος Μόδας, Marie Claire GreeceΑρετή Ντάρμα, CEO AD Communications, Luxury PR AgencyAντωνία Λαζαράκη, Μαιευτήρας-Χειρουργός ΓυναικολόγοςΣυντονισμός: Μία Κόλλια, Δημοσιογράφος, Συνιδρύτρια We R PressGalia Loupan, Acting Chief Content Officer Marie Claire InternationalΣτέλλα Κάσδαγλη, Δημοσιογράφος, Συνιδρύτρια Women On TopΜαριάννα Σκυλακάκη, Οικονομολόγος, Εκδότρια της ΑΘΗΝΕΑΣΜαρία Δημοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, ΠαπαστράτοςΕλπίδα Κόκοτα, Ιδρύτρια της διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για την ενδυνάμωση γυναικών, Μexoxo.comΈλενα Κουφάκη, #ΜexoxoWoman μέσα από το Πρόγραμμα «Break Your Ceiling», ΕπιχειρηματίαςΑνδρονίκη Λουλούδη, #ΜexoxoWoman μέσα από το Πρόγραμμα «Κick-Off Business», Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Ηλιοδώρα»Ιωάννα Φατούρου, Marketing Manager Lancôme GreeceΣυντονισμός: Aνδρονίκη Κολοβού, Διευθύντρια travel.grHelena Dali, Επίτροπος Ε.Ε. για θέματα ΙσότηταςΜίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός ΥγείαςΜαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Βουλευτής Σύριζα, Τομεάρχης ΕργασίαςΕύα Καϊλή, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA)Mαίη Ζαννή, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια Women ActΣυντονισμός: Γαλάτεια Λασκαράκη, Editor-in-Chief Marie Claire GreeceΒασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΕλένη Παναγιωταρέα, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια ΤράπεζαΛάρα Γερουλάνου, πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών ΥδατοκαλλιέργειαςΣυντονισμός: Φώφη Γιωτάκη, Δημοσιογράφος, Πρώτο ΘέμαMαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός ΕργασίαςAλεξία Μπακογιάννη, CEO ΑIA RelateNadine Fau, International Director Veuve ClicquotΣυντονισμός: Νεφέλη Λυγερού, Δημοσιογράφος, Πρώτο ΘέμαAndrea Thompson, Editor-In-Chief Marie Claire UKΕύη Καλογηροπούλου, Σκηνοθέτης, ΕικαστικόςAnnastasia Seebohm, CEO Brilliant Minds FoundationΦωτεινή Μπαμπανάρα, Διευθύντρια Επικοινωνίας Novartis, Πρόγραμμα «Ανοιχτά Φτερά» για την ενίσχυση νέων επιστημόνωνΣυντονισμός: Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος, Πρώτο ΘέμαΜε πρωταγωνίστριες δύο μοναδικές ετικέτες του Οίκου:Veuve Clicquot Yellow Label Brut & Veuve Clicquot RoséΜε την υποστήριξη των: Porsche, Lancôme, Veuve Clicquot, Lenovo, Papastratos, Google, Aea, Cape Sounio Grecotel Boutique Resort