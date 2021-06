Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Τι μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα στα θερινά σινεμά - Τέσσερις οι νέες αφίξεις, δύο οι επαναλήψεις.





Συνιστώ ανεπιφύλακτα το «με Οσκαρ πρωτότυπου σεναρίου καθώς και το Ιρανικό «» εντελώς πρωτότυπο και υποδειγματικό. Από κοντά το «» το ελληνικό. Οσο για «» έχω χάσει το μέτρημα. Α να μη ξεχάσω «» ίσως το πιο ελκυστικό Love story των τελευταίων τριάντα ετών!(Promising Young Woman)--Σκ Εμεραλντ Φένελ, Cast Κάρει Μάλιγκαν, Μπο Μπούρμαν, Ανταμ Μπρόντι, Κλάνσι Μπράουν—Η εκδίκηση είναι δική μου με ατού τόσο την ίντριγκα όσο και την ερμηνεία της Κάρει Μάλιγκαν—Ο, τι πρέπει για κάθε γυναίκα(Yalda), Σκ Μασούντ Μπακτσί, Cast Σαντάφ Ασγκαρί, Μπεχνάζ Τζαφαρί--Κάτι σαν «φως στο τούνελ» στο Ιράν όπου καταδικασμένοι σε θάνατο μπορεί να την γλυτώσουν αν οι συγγενείς του θύματος που σκότωσαν αποφασίσουν να τους συγχωρέσουν--Εκπληξη(F9)--Σκ Τζάστιν Λιν, Cast, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Κερτ Ράσελ,--Όταν έχεις αντέξει το πρώτο δεν αντέχεις τα υπόλοιπα. Μεταξύ μας έχω χάσει το μέτρημα—Οπου φύγει φύγειΣκ Τζώρτζης Γρηγοράκης, Cast Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κόκκαλη, Μιχάλης Ιατρόπουλος—Μοναχικός «λύκος» απομονωμένος σε κάποιο δάσος τα βάζει με όλους υπέρ οικολογίας και προσωπικής αντίστασης--Καλό(Fa Yeung Nin Wah)--Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι Τσενγκ--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!(The Accident)--Σκ Τζόζεφ Λόουζι, Cast Ντερκ Μπόγκαρτ, Στάνλει Μπέικερ, Ζακλίν Σασάρντ, Μάικλ Γιόρκ—Δραματική ιστορία του 1967 αλλά οι ρυθμοί ξεχειλωμένοι, οι ερμηνείες εντελώς ψυχρές και αδικαιολόγητα αποδραματοποιημένες και το στόρι κομμένο και ραμμένο για την θεατρική σκηνή--βαρέθηκα!)--Σκ Κλόε Ζάο, Cast Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στράθερν, Λίντα Μέι--Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α γυναικείου ρόλου για μια ταινία που στο βάθος αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: για να βρεις την ουσία της ζωής πρέπει να τα χάσεις όλα—σχεδόν αριστούργημα(Seules Les Betes)--Σκ Ντομινίκ Μολ, Cast: Ντενί Μενασέ, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, Νταμιέν Μπονάρ--Νοσηρό θρίλερ με αλυσιδωτές αντιδράσεις που καταλήγουν σε ολοκληρωτική αποσύνθεση σύγχρονων οικογενειών-Φορτωμένο αλλά συναρπαστικό(Shorta)--Σκ Φρέντερικ Λούις Χβιντ και Αντερς Ολχολμ, Cast Τζέικομπ Λόχμαν, Σάιμον Σίαρς--Δύο ένστολοι εντός γκέτο Αράβων που έχουν εξεγερθεί επειδή κάποιος δικός τους έχει καταλήξει με θανατηφόρα τραύματα από πυρά αστυνομικών--Ιδρωμένο(The Man Who sold his Skin)--Σκ Κάουθερ Μπεν Χανία, Cast Γιάχια Μαχαίνι, Μόνικα Μπελούτσι, Ντέα Λιάν—Σύριος φυγάς στο Βέλγιο πουλάει το δέρμα του πάνω στο οποίο διάσημος καλλιτέχνης ζωγραφίζει και πουλάει τρελά—Παραλίγο--Σκ Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Cast Δημήτρης Ημελλος,, Στάθης Σταμουλακάτος, Θανάσης Παπαγεωργίου—Ακαδημαική αλλά πειραγμένη γραφή άνευ επιρροών Γιώργου Λάνθιμου, επιτέλους!--Ξεχωριστό(A Quiet Place 2)--Σκ Τζον Κρασίνσκι, Cast Εμιλι Μπλάντ, Γκίλιαν Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς, Τζον Κρασίνσκι—Αλληγορικό θρίλερ τρόμου με αχόρταγα τέρατα που εξοντώνουν κάθε ζωντανό οργανισμό μόνο που δεν βλέπουν—Καθηλωτικό!(Those who wish me Dead)--Σκ Τέιλορ Σέρινταν, Cast Αντζελίνα Τζολί, Φιν Λιτλ, Νίκολας Χούλτ-- Μαφιόζοι καταδιώκουν το παιδί δολοφονημένου εισαγγελέα αλλά ευτυχώς διαφεύγει υπό την προστασία μιας δυναμικής γυναίκας—Η Αντζελίνα εντελώς μέσα στην πλαστική χημεία!--Σκ. Φωκίων Μπόγρης, cast Στάθης Σταμουλακάτος, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρία Μπαλούτσου—Πιστό αντίγραφο του στυλ και των θεματικών περιπλανήσεων του Γιάννη Οικονομίδη με πορτραίτα περιθωριακών της νύχτας—αντίγραφο με ιδρώτα καμωμένο--Σκ Χρήστος Νίκου, Cast Αρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Αργύρης Μπακιρτζής—Αλληγορική ιστορία με θέμα «απώλεια μνήμης»--Αντίγραφο Γιώργου Λάνθιμου(Supernova)--Σκ Χάρι Μακουίν, Cast Στάνλει Τούτσι, Κόλιν Φερθ, Πίπα Χέιγουντ—Τρυφερό οδοιπορικό δρόμου με ζευγάρι γκέι να διανύει «τέλος εποχής» επειδή ένας εξ αυτών πάσχει από καρκίνο και αρνείται κι άλλες δόσεις χημιοθεραπείας—Μόνο οι ερμηνείες(My Salinger Year)--Σκ Φιλίπ Φαλαρντό, Cast Σιγκούρνι Γουήβερ, Μάργκαρετ Κουόλι, Ντάγκλας Μπουθ-Το «φάντασμα» του Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ, συγγραφέα του «Φύλακα της Σίκαλης», μέσα από τα γράμματα θαυμαστών του--Χαριτωμένο, τρυφερό αλλά και απρόσωπο!(Raya and the Last Dragon)—Σκ Ντον Χολ, Κάρλος Εστράντα, Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα, cast Κέλι Μαρί Τραν, Αιζακ Γουάνγκ, Τζόνα Ξιάο—Καλοφτιαγμένο Animation κατά μεριά Κίνας με μικροσκοπική ηρωίδα σε αναζήτηση του τελευταίου σωτήρα δράκου—Χαριτωμένο(Tom and Jerry)—Σκ Τιμ Στόρι, cast Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια—Μεταγλωττισμένο μείγμα Animation--με Τομ και Τζέρι- καθώς και κανονικούς ηθοποιούς—Βαρέθηκα!(The Pink Panther)--Σκ Μπλέικ Εντουαρντς, Cast Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Ρόμπερτ Βάγκνερ, Κλαούντια Καρντινάλε, Καπισίν--Ο θρυλικός επιθεωρητής Ζακ Κλουζό του 1963 σε φρέσκια κόπια, δηλαδή ο ανεπανάληπτος Πίτερ Σέλερς, ένας από τους πιο ταλαντούχους και ανεπανάληπτους όλων των εποχών--Ξεκαρδιστικό(Croods: New Age)--Σκ Τζόελ Κρόφορντ, Φωνές Κ. Κακλέας, Νίκος Κουρής—Ευρηματικό Animation για μικρά παιδιά με την γνωστή και απίθανη οικογένεια των Κρουντς—Χαριτωμένο Νηπιαγωγείο(Cruella)--Σκ Κρεγκ Γκιλέσπι, Cast, Εμα Τόμσον, Τζόελ Φράι--Κάτι μεταξύ κωμωδίας και εξωφρενικού παραμυθιού μόνο που τώρα η Κρουέλα Ντε Βιλ είναι νέα με φιλοδοξία να γίνει σχεδιάστρια μόδας—Περνάει η ώρα(In a Lonely Place)—Σκ. Νίκολας Ρέι, cast Χάμφρι Μπόγκαρτ, Γκλόρια Γκρέιαμ—Νοσταλγικό φιλμ νουάρ του 1950 με τον αλησμόνητο Χάμφρι Μπόγκαρτ να θεωρείται ύποπτος φόνου ενός κοριτσιού—All Time Classic(Chung Hing Sam Iam)—Σκ. Γουόνγκ Καρ Βάι, cast Μπριγκίτε Λιν, Τόνι Λενγκ, Βάλερι Τσόου—Εντυπωσιακή, για το 1994, «γραφή» και μια ιστορία ανατρεπτική με δύο ερωτευμένους μπάτσους στις ξέφρενες νύχτες του Χονγκ Κονγκ—Αραγε μετά από τόσα χρόνια αντέχει;(Belle De Jour)--Σκ Λουί Μπουνιέλ, Cast Κατρίν Ντενέβ, Ζαν Σορέλ, Μισέλ Πικολί, Πιέρ Κλεμεντί—Η Κατρίν Ντενέβ του 1967 και των 24 Μαίων, ο πιο γοητευτικός θηλυκός καταψύκτης όλων των εποχών, έλα όμως που ο σύζυγος δεν μπορεί και τότε εκείνη «βλέπει» τον εαυτό της να ερεθίζεται ακόμα και με την μέλισσα—All Time Classic