Προφυλακίστηκαν οι πέντε νεαροί για τις βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα: «Είχα οικονομικό πρόβλημα, θα μου έδιναν 1.000 ευρώ» είπε ο 17χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Βομβιστικές επιθέσεις Εμπρησμός Ανήλικοι

Προφυλακίστηκαν οι πέντε νεαροί για τις βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα: «Είχα οικονομικό πρόβλημα, θα μου έδιναν 1.000 ευρώ» είπε ο 17χρονος

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 17 έως 20 ετών, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο κύκλωμα εκβιασμών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται 49χρονος βαρυποινίτης που φέρεται να καθοδηγούσε τις επιθέσεις μέσα από τη φυλακή.

Προφυλακίστηκαν οι πέντε νεαροί για τις βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα: «Είχα οικονομικό πρόβλημα, θα μου έδιναν 1.000 ευρώ» είπε ο 17χρονος
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πέντε συλληφθέντες ηλικίας 17-20 ετών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε κύκλωμα που πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις και εκβιασμούς σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων 17χρονος κατηγορούμενος, αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, όπως αρνήθηκε ότι κατασκεύασε μολότοφ και πραγματοποίησε εμπρησμό.

Πρόκειται για ένα από τα άτομα τα οποία διακρίνονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πετάει μολότοφ σε κατάστημα και για το θέμα αυτό υποστήριξε ότι είχε οικονομικό πρόβλημα και ότι θα του έδιναν 1.000 ευρώ.

Άλλος κατηγορούμενος, 19 ετών, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι φίλος του, επίσης κατηγορούμενος, του ζήτησε να τον μεταφέρει σε ένα καφέ και όταν έφτασαν στο σημείο του αποκάλυψε τον λόγο που πήγαν εκεί. Φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν μακριά και όταν άκουσε το θόρυβο από την έκρηξη έφυγε τρομαγμένος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα πρόσωπα, έγκλειστοι στις φυλακές, μεταξύ αυτών 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να κινούσε τα νήματα μέσα από το κελί του και να κατηύθυνε τις επιθέσεις.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των εμπλεκόμενών είναι -κατά περίπτωση-για δεκατρία κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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