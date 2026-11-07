«Ξύπνησα κρατώντας μαχαίρι και καλυμμένος με αίματα»: Πρώην αστυνομικός δολοφόνησε άγρια 28χρονη σε πάρκο της Νέας Υόρκης
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Νέα Υόρκη Μαραθώνιος Δολοφονία Αστυνομικός

«Ξύπνησα κρατώντας μαχαίρι και καλυμμένος με αίματα»: Πρώην αστυνομικός δολοφόνησε άγρια 28χρονη σε πάρκο της Νέας Υόρκης

Ο Σαγιέντ Μοχασίμπ συνελήφθη για τη δολοφονία της Κέτι Σουάρες που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ έκανε τζόκινγκ σε παραλιακό πεζόδρομο του Μπρούκλιν, ενώ προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

«Ξύπνησα κρατώντας μαχαίρι και καλυμμένος με αίματα»: Πρώην αστυνομικός δολοφόνησε άγρια 28χρονη σε πάρκο της Νέας Υόρκης
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Ένας 27χρονος πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού σε δημοτικό σχολείο, κατηγορείται για τη δολοφονία της 28χρονης Κέιτι Σουάρες, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ έκανε τζόκινγκ σε παραλιακό πεζόδρομο του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post, ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα από τη δολοφονία.

Ο Σαγιέντ Μοχασίμπ συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, σχετικά με τη δολοφονία που διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου στον παραλιακό πεζόδρομο Shore Parkway Greenway, κατά μήκος της λεωφόρου Belt Parkway.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 27χρονο αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες καταγράφηκε να αποχωρεί από το πάρκο περίπου την ώρα που σημειώθηκε η επίθεση.

Οι ερευνητές ακολούθησαν τα στοιχεία και τον εντόπισαν στο σπίτι του.


«Ξύπνησα καλυμμένος με αίματα και κρατούσα μαχαίρι»

Κατά την ανάκρισή του, ο Μοχασίμπ φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε την Κέιτι Σουάρες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι είχε χάσει τις αισθήσεις ή τη μνήμη του και δεν μπορούσε να ανακαλέσει τι συνέβη.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι ήταν καλυμμένος με αίματα και είχε στην κατοχή του το όπλο της δολοφονίας.



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Οι αρχές εκτιμούν ότι στη συνέχεια πέταξε το μαχαίρι στα σκουπίδια. Σύμφωνα με τις έρευνες, το όπλο ενδέχεται να μεταφέρθηκε αρχικά σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Στάτεν Άιλαντ και αργότερα σε αντίστοιχη εγκατάσταση στο Νιου Τζέρσεϊ.


Είχε αποχωρήσει από την αστυνομία και είχε υπηρετήσει στους Πεζοναύτες

Το παρελθόν του κατηγορουμένου βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Μοχασίμπ είχε ενταχθεί στο αστυνομικό σώμα της Νέας Υόρκης (NYPD), από το οποίο αποχώρησε έπειτα από μόλις έναν μήνα, προκειμένου να καταταγεί στους Αμερικανούς Πεζοναύτες.

Ωστόσο, απομακρύνθηκε και από τις τάξεις των Πεζοναυτών, με τις ίδιες πηγές να αποδίδουν την αποστράτευσή του σε ενδείξεις ψυχικής αστάθειας.

Στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.


Τελικά προσλήφθηκε από το υπουργείο Παιδείας της πόλης και, την περίοδο της δολοφονίας, εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο PS 200, στην περιοχή Μπένσονχερστ του Μπρούκλιν.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα είχαν φοιτήσει στο Brooklyn College. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει εξακριβωθεί εάν γνωρίζονταν προσωπικά.


Το τελευταίο μήνυμα της 28χρονης πριν από τη δολοφονία

Η Κέιτι Σουάρες δολοφονήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ενώ έκανε τζόκινγκ στον πεζόδρομο που εκτείνεται παράλληλα με τη λεωφόρο Belt Parkway.

Η νεαρή γυναίκα είχε κανονίσει να συναντήσει τους γονείς της μετά την προπόνησή της. Λίγο πριν από την επίθεση, τους είχε στείλει μήνυμα ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν μόλις πέντε λεπτά μακριά από το σημείο συνάντησης.

Όταν δεν εμφανίστηκε, ο πατέρας της άρχισε να την αναζητά.

Τελικά τη βρήκε πεσμένη στο μονοπάτι, με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι και στις δύο πλευρές του λαιμού της.

Η 28χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Οι γιατροί τη διατήρησαν σε μηχανική υποστήριξη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δωρεά των οργάνων της.


Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τυχαίας επίθεσης

Οι ερευνητές εκτιμούν, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, ότι η δολοφονία ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα απρόκλητης επίθεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα.

Η Κέιτι δεν είχε πέσει θύμα ληστείας ή σεξουαλικής επίθεσης, ενώ, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν είχε γνωστούς εχθρούς ούτε κάποια ερωτική σχέση που θα μπορούσε να συνδεθεί με το έγκλημα.

Όπως ανέφερε η μητέρα της, η 28χρονη προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. 


«Δεν της άξιζε αυτό», λέει η μητέρα της

Η μητέρα της, Γιασίρα Σουάρες, μιλώντας στη New York Post, περιέγραψε την κόρη της ως έναν χαρούμενο άνθρωπο που δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα στους γύρω του.

«Δεν της άξιζε αυτό. Η Κέιτι ήταν πολύ ευτυχισμένη, ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα πείραζε ποτέ κανέναν», δήλωσε.

«Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο όλοι θα έλεγαν ότι άφηνε μια καλή ανάμνηση στις καρδιές όσων γνώριζε. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σκέφτονταν πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Η σύλληψη του 27χρονου έρχεται οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στον πεζόδρομο του Μπρούκλιν και αν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τη νεαρή γυναίκα.
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