«Ξύπνησα κρατώντας μαχαίρι και καλυμμένος με αίματα»: Πρώην αστυνομικός δολοφόνησε άγρια 28χρονη σε πάρκο της Νέας Υόρκης

Marathon Horror: Knife Found Near Brooklyn Bike Path After Jogger Assault Reporting by @KyleMazzaWUNF On Wednesday, November 4, 2026 members of the NYPD crime scene unit and detectives work the scene as they find a knife in the brushes by a tree in the vicinity of where 28-year-old Katie Suarez was fatally stabbed multiple times to the neck in a random attack on a bike path while jogging and training ahead of the New York City marathon near Bay Parkway and Cropsey Avenue in Bath Beach, Brooklyn, New York, United States. Friday evening, October 30, 2026 at 8:16 p.m. Katie Suarez was attacked, then taken to NYU-Langone Brooklyn originally listed in critical condition and died days later from her injuries. No arrests have been made. Throughout the day on Wednesday police used metal detectors and other gear as they combed the scene of the attack. It is unclear if the knife found Wednesday has any connection to the case. The NYPD is offering a $10,000 reward for any information. https://t.co/lDvXMGALsX — SubX.News® (@SubxNews) November 6, 2026



Το τελευταίο μήνυμα της 28χρονης πριν από τη δολοφονία



Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τυχαίας επίθεσης



«Δεν της άξιζε αυτό», λέει η μητέρα της

Στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.Τελικά προσλήφθηκε από το υπουργείο Παιδείας της πόλης και, την περίοδο της δολοφονίας, εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο PS 200, στην περιοχή Μπένσονχερστ του Μπρούκλιν.Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα είχαν φοιτήσει στο Brooklyn College. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει εξακριβωθεί εάν γνωρίζονταν προσωπικά.Η Κέιτι Σουάρες δολοφονήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ενώ έκανε τζόκινγκ στον πεζόδρομο που εκτείνεται παράλληλα με τη λεωφόρο Belt Parkway.Η νεαρή γυναίκα είχε κανονίσει να συναντήσει τους γονείς της μετά την προπόνησή της. Λίγο πριν από την επίθεση, τους είχε στείλει μήνυμα ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν μόλις πέντε λεπτά μακριά από το σημείο συνάντησης.Όταν δεν εμφανίστηκε, ο πατέρας της άρχισε να την αναζητά.Τελικά τη βρήκε πεσμένη στο μονοπάτι, με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι και στις δύο πλευρές του λαιμού της.Η 28χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Οι γιατροί τη διατήρησαν σε μηχανική υποστήριξη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δωρεά των οργάνων της.Οι ερευνητές εκτιμούν, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, ότι η δολοφονία ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα απρόκλητης επίθεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα.Η Κέιτι δεν είχε πέσει θύμα ληστείας ή σεξουαλικής επίθεσης, ενώ, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν είχε γνωστούς εχθρούς ούτε κάποια ερωτική σχέση που θα μπορούσε να συνδεθεί με το έγκλημα.Όπως ανέφερε η μητέρα της, η 28χρονη προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.Η μητέρα της, Γιασίρα Σουάρες, μιλώντας στη New York Post, περιέγραψε την κόρη της ως έναν χαρούμενο άνθρωπο που δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα στους γύρω του.«Δεν της άξιζε αυτό. Η Κέιτι ήταν πολύ ευτυχισμένη, ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα πείραζε ποτέ κανέναν», δήλωσε.«Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο όλοι θα έλεγαν ότι άφηνε μια καλή ανάμνηση στις καρδιές όσων γνώριζε. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σκέφτονταν πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό τους», πρόσθεσε.Η σύλληψη του 27χρονου έρχεται οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στον πεζόδρομο του Μπρούκλιν και αν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τη νεαρή γυναίκα.