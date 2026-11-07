Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη φονική επίθεση στην Κρακοβία
ΕΛΛΑΔΑ
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Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη φονική επίθεση στην Κρακοβία

Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες, αναφέρει το ΥΠΕΞ

Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη φονική επίθεση στην Κρακοβία
Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του αιματηρού περιστατικού με πυροβολισμούς στην Κρακοβία εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Πολωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες».

Σημειώνεται ότι στους έξι ανέρχονται οι νεκροί και 15 οι τραυματίες από την επίθεση ενόπλου στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές και η αστυνομία.

«Ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκε στο περιστατικό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας πέθανε. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε έξι: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

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