Συλλυπητήρια του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη φονική επίθεση στην Κρακοβία

Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες, αναφέρει το ΥΠΕΞ