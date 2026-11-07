Η ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών
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Η ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών

Μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη επί του οδοστρώματος - Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού - Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή ΙΧ

Η ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών
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Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στη Λεωφ. Αθηνών, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 18:00, στη Λεωφ. Αθηνών στο ύψος του αριθμού 285, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μια μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης εξετάζεται από την αστυνομία η πιθανή εμπλοκή ΙΧ χρώματος ασημί, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009. Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου.

Οι Αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788600 και 2105715868.
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