Κατέρρευσε η οροφή σε μονοκατοικία στην Καστέλλα που έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση.