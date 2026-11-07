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Κατέρρευσε η οροφή σε μονοκατοικία στην Καστέλλα που έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Κατέρρευσε η οροφή σε μονοκατοικία στην Καστέλλα που έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Πειραιά, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Αγίου Κριεζή στον Πειραιά, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο πυροσβεστικό σταθμό Πειραιά, ενώ στο έργο τους συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Πειραιά. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στο εσωτερικό του οικήματος, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίσματα.
Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το εξαιρετικά επικίνδυνο έργο των πυροσβεστών στο σημείο, καθώς σχεδόν ολόκληρη η οροφή της διπλοκατοικίας κατέρρευσε από τη θερμική επιβάρυνση, με τα στελέχη της Πυροσβεστικής να ισορροπούν και να επιχειρούν πάνω στα εναπομείναντα κεραμίδια για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο πυροσβεστικό σταθμό Πειραιά, ενώ στο έργο τους συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Πειραιά. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στο εσωτερικό του οικήματος, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίσματα.
Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το εξαιρετικά επικίνδυνο έργο των πυροσβεστών στο σημείο, καθώς σχεδόν ολόκληρη η οροφή της διπλοκατοικίας κατέρρευσε από τη θερμική επιβάρυνση, με τα στελέχη της Πυροσβεστικής να ισορροπούν και να επιχειρούν πάνω στα εναπομείναντα κεραμίδια για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
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