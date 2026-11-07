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Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 5 το απόγευμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 9 το βράδυ
Κλειστό παραμείνει τμήμα του κέντρου της Αθήνας σήμερα, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς οι δρομείς κινούνταν από την περιοχή του Συντάγματος προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η εικόνα από το Google Maps που ακολουθεί είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
Ειδικότερα, από τις 17:00 έως τις 21:10 θα διεξαχθούν διαδοχικά οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και το 5km Universities Night Run, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η διαδρομή των αγώνων θα ακολουθήσει τις οδούς και λεωφόρους: Λεωφόρος Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, με αναστροφή στο ύψος της λεωφόρου και διέλευση από τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ.
Οι δρομείς θα συνεχίσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα περάσουν από την Ηρώδου Αττικού και θα εισέλθουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω των Προπυλαίων.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς οι δρομείς κινούνταν από την περιοχή του Συντάγματος προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η εικόνα από το Google Maps που ακολουθεί είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
Ειδικότερα, από τις 17:00 έως τις 21:10 θα διεξαχθούν διαδοχικά οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και το 5km Universities Night Run, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η διαδρομή των αγώνων θα ακολουθήσει τις οδούς και λεωφόρους: Λεωφόρος Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, με αναστροφή στο ύψος της λεωφόρου και διέλευση από τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ.
Οι δρομείς θα συνεχίσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα περάσουν από την Ηρώδου Αττικού και θα εισέλθουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω των Προπυλαίων.
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