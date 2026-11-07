Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αυθεντικός Μαραθώνιος Κίνηση στους δρόμους Αθήνα Κλειστοί δρόμοι

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 5 το απόγευμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 9 το βράδυ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ
Κλειστό παραμείνει τμήμα του κέντρου της Αθήνας σήμερα, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς οι δρομείς κινούνταν από την περιοχή του Συντάγματος προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η εικόνα από το Google Maps που ακολουθεί είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου.

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων δρόμου του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Ειδικότερα, από τις 17:00 έως τις 21:10 θα διεξαχθούν διαδοχικά οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και το 5km Universities Night Run, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διαδρομή των αγώνων θα ακολουθήσει τις οδούς και λεωφόρους: Λεωφόρος Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, με αναστροφή στο ύψος της λεωφόρου και διέλευση από τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ.

Οι δρομείς θα συνεχίσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα περάσουν από την Ηρώδου Αττικού και θα εισέλθουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω των Προπυλαίων.
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης