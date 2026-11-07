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Δικογραφία σε βάρος 60 ατόμων στην Πιερία: Εστηναν κομπίνες με νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
Δικογραφία σε βάρος 60 ατόμων στην Πιερία: Εστηναν κομπίνες με νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
Με ψευδείς δηλώσεις παρουσίαζαν νεότερα κτίσματα ως κατασκευές προ του Ιουλίου του 2011 για να πετύχουν την τακτοποίησή τους, τι αποκάλυψε η πολύμηνη αστυνομική έρευνα
Υπόθεση παράνομης τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίου - Ολύμπου στην Πιερία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος συνολικά 60 ατόμων, μεταξύ των οποίων ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργολάβοι και ιδιοκτήτες ακινήτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανίζουν αυθαίρετα κτίσματα που είχαν ανεγερθεί τα τελευταία χρόνια ως κατασκευές προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, ώστε να υπαχθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες τακτοποίησης.
Οι πράξεις που διερευνώνται φέρεται να τελέστηκαν τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Δίου - Ολύμπου.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 13 άτομα, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα, φέρονται να προχώρησαν σε 26 ψευδείς δηλώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, εμφανίζοντας τα ακίνητα ως προϋφιστάμενα της 28ης Ιουλίου 2011.
Οι συγκεκριμένες κατασκευές ανήκαν σε συνολικά 30 ιδιοκτήτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπέγραψαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον χρόνο ανέγερσης των ακινήτων τους.
Επιπλέον, τέσσερα ακόμη άτομα φέρονται να πέτυχαν την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων τους μέσω ανακριβών δηλώσεων για την ημερομηνία κατασκευής τους.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 10 ιδιοκτήτες, οι οποίοι φέρονται να προχώρησαν στην ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων χωρίς τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες.
Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή τριών εργολάβων - κατασκευαστών στην ανέγερση συνολικά οκτώ από τα συγκεκριμένα αυθαίρετα κτίσματα.
Σε βάρος των 60 εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, υποβολή ψευδούς δήλωσης και αυθαίρετη δόμηση, κατά περίπτωση.
Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανίζουν αυθαίρετα κτίσματα που είχαν ανεγερθεί τα τελευταία χρόνια ως κατασκευές προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, ώστε να υπαχθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες τακτοποίησης.
Οι πράξεις που διερευνώνται φέρεται να τελέστηκαν τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Δίου - Ολύμπου.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 13 άτομα, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα, φέρονται να προχώρησαν σε 26 ψευδείς δηλώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, εμφανίζοντας τα ακίνητα ως προϋφιστάμενα της 28ης Ιουλίου 2011.
Πώς λειτουργούσε η κομπίνα με τις ψευδείς δηλώσεις
Οι συγκεκριμένες κατασκευές ανήκαν σε συνολικά 30 ιδιοκτήτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπέγραψαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον χρόνο ανέγερσης των ακινήτων τους.
Επιπλέον, τέσσερα ακόμη άτομα φέρονται να πέτυχαν την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων τους μέσω ανακριβών δηλώσεων για την ημερομηνία κατασκευής τους.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 10 ιδιοκτήτες, οι οποίοι φέρονται να προχώρησαν στην ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων χωρίς τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες.
Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή τριών εργολάβων - κατασκευαστών στην ανέγερση συνολικά οκτώ από τα συγκεκριμένα αυθαίρετα κτίσματα.
Σε βάρος των 60 εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, υποβολή ψευδούς δήλωσης και αυθαίρετη δόμηση, κατά περίπτωση.
Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
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