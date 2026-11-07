Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
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Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο

Η άσκηση «Balkan Shield 26» ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας

Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
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Η διαβαλκανική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων «Balkan Shield 26» ολοκληρώθηκε, χθες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η άσκηση διεξήχθη από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου, με τη συμμετοχή Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από οκτώ χώρες, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και τη Σερβία.

Η άσκηση σχεδιάστηκε από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και διεξήχθη από την Ι Μεραρχία Πεζικού, με τη συμμετοχή προσωπικού από Μονάδες της ΔΕΠ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και στρατιωτικών αποστολών από τις λοιπές συμμετέχουσες χώρες.

Δείτε το βίντεο του ΓΕΕΘΑ:

Διαβαλκανική Άσκηση «BALKAN SHIELD 26»


Σκοπός της άσκησης ήταν η ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των συμμετεχουσών χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα στη χρήση FPV drones για την προσβολή εικονικών στόχων, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κλείσιμο
Χθες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων Λιτοχώρου η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης, στην οποία παρέστη ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της χώρας στην ενίσχυση της περιφερειακής στρατιωτικής συνεργασίας και στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε εικόνες από την άσκηση:

Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ειδικές Δυνάμεις από οκτώ χώρες των Βαλκανίων σε κοινή άσκηση στο Λιτόχωρο, δείτε εικόνες και βίντεο


5 ΣΧΟΛΙΑ

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