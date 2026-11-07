Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά του Δημοσίου στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη



Πώς λειτουργούσε η οργάνωση, τουλάχιστον 1.300 οι «αχυράνθρωποι»

«Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες, καθώς αυτές δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Φαινόταν ως "αχυράνθρωπος". Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Είναι κανονικός επιχειρηματίας, με επιχειρήσεις εστίασης και συναφή καταστήματα, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι και "αχυράνθρωπος". Έχει κάποιες οφειλές στο Δημόσιο, αλλά έχει μπει σε εξωδικαστικό μηχανισμό», δηλώνει από την πλευρά του ο Νικόλαος Αρβανιτάκης, δικηγόρος κι αυτός ενός από τους φερόμενους ως «αχυράνθρωπους» στην υπόθεση.Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, δικηγόρος ενός εκ των λογιστών, τόνισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε εμπλοκή και ότι νόμιμα εργαζόταν, με όλα τα νόμιμα παραστατικά, τα οποία και αναμένεται να προσκομίσει στην Ανακρίτρια.Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού που είχε στηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, είχανκαιοι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Πάνω από 4.200 ΑΦΜ εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι «αχυράνθρωποι». Έως τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις.Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω απόεπιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω απόΟ συνήγορος πέντε εκ των κατηγορουμένων,τόνισε πως: «Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας. Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ωςΤα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός - μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.