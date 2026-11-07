Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά του Δημοσίου στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά του Δημοσίου στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής - «Ψάρευαν για "μπροστινές" γυναίκες με παιδιά με αστεία ποσά»
Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά του Δημοσίου αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το απόγευμα του Σαββάτου (7/11). Ανάμεσά τους είναι γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ιδιοκτήτες καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι εγκληματική οργάνωση - διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη, απάτη κατά του δημοσίου / συνέργεια, πλαστογραφια κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση.
Δύο από τους 18 επειδή είχαν πλημμέλημα (κατοχή μαχαιριού και καραμπίνα) αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε προκαταρκτική σχετικά με την άδεια της καραμπίνας.
Όλοι τους αναμένεται να απολογηθούν στο διάστημα από Τρίτη έως Πέμπτη.
Τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα που κέρδιζαν μη αποδίδοντας ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ σε εξωτικά ταξίδια, φροντίζοντας μάλιστα, να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια. Ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.
Δείτε βίντεο κατά τη μεταφορά τους στον εισαγγελέα:
Δειτε φωτογραφίες από την αποχώρησή τους από τον Εισαγγελέα
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι εγκληματική οργάνωση - διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη, απάτη κατά του δημοσίου / συνέργεια, πλαστογραφια κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση.
Δύο από τους 18 επειδή είχαν πλημμέλημα (κατοχή μαχαιριού και καραμπίνα) αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε προκαταρκτική σχετικά με την άδεια της καραμπίνας.
Όλοι τους αναμένεται να απολογηθούν στο διάστημα από Τρίτη έως Πέμπτη.
Τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα που κέρδιζαν μη αποδίδοντας ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ σε εξωτικά ταξίδια, φροντίζοντας μάλιστα, να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια. Ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.
Δείτε βίντεο κατά τη μεταφορά τους στον εισαγγελέα:
Δειτε φωτογραφίες από την αποχώρησή τους από τον Εισαγγελέα
«Υπάρχουν γυναίκες με παιδιά, οι επιτήδειοι τις ψάρεψαν με αστεία ποσά»«Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες που οι επιτήδειοι της ψάρεψαν με αστεία ποσά και τις έβαλαν ξαφνικά "μπορστινές". Δείτε ποιοι καημένοι άνθρωποι είναι σήμερα εδώ. Το κράτος αν δεν θέλει "αχυρανθρώπους" να μάθει να ψάχνει τους πραγματικούς υπαίτιους, τους επιχειρηματίες», δήλωσε μεταξύ άλλων η δικηγόρος κάποιων εκ των «αχυρανθρώπων», Ανθούλα Ανάσογλου.
«Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες, καθώς αυτές δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Φαινόταν ως "αχυράνθρωπος". Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Είναι κανονικός επιχειρηματίας, με επιχειρήσεις εστίασης και συναφή καταστήματα, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι και "αχυράνθρωπος". Έχει κάποιες οφειλές στο Δημόσιο, αλλά έχει μπει σε εξωδικαστικό μηχανισμό», δηλώνει από την πλευρά του ο Νικόλαος Αρβανιτάκης, δικηγόρος κι αυτός ενός από τους φερόμενους ως «αχυράνθρωπους» στην υπόθεση.
Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, δικηγόρος ενός εκ των λογιστών, τόνισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε εμπλοκή και ότι νόμιμα εργαζόταν, με όλα τα νόμιμα παραστατικά, τα οποία και αναμένεται να προσκομίσει στην Ανακρίτρια.
Πώς λειτουργούσε η οργάνωση, τουλάχιστον 1.300 οι «αχυράνθρωποι»
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού που είχε στηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Πάνω από 4.200 ΑΦΜ εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι «αχυράνθρωποι». Έως τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Ο συνήγορος πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου τόνισε πως: «Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας. Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός - μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
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