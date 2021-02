Γιώργος Λάνθιμος - Εμα Στόουν: Δίνουν ζωή στον θηλυκό Φρανκενστάιν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

. Σε αυτή που σκάει σχεδόν βλάσφημα, σαν τσιχλόφουσκα, στο μυαλό των θεατών κάθε φορά που παρακολουθούν τις ταινίες του, σε εκείνες τις στιγμές που νιώθει κανείς το ίδιο «ένοχος» αν γελάσει ή αν κλάψει, στην κρούστα ασάφειας που χωρίζει τη σοβαρότητα από τη σοβαροφάνεια. Σίγουρα θα πρέπει να την ένιωσε στο πετσί του όταν η, η λαμπερή Χολιγουντιανή ταλαντούχα ενζενί, πριν από λίγα χρόνια σχεδόν τον ικέτευσε, όπως έλεγε σε συνέντευξή της, να την επιλέξει για την «Ευνοούμενη». Εκείνος, αν και προηγουμένως δεν θα μπορούσε να φανταστεί μια Αμερικανίδα να ενσαρκώνει την Αμπιγκεϊλ, δηλαδή μια ξεπεσμένη, ατιμασμένη και κενόδοξη γόνο αριστοκρατικής οικογένειας, την άκουσε. Η 32χρονη σήμερα ηθοποιός είχε δίκιο. Το επισφράγισε με την ερμηνεία της, το προσυπέγραψαν τα 100 εκατ. δολάρια του box office της ταινίας, αλλά και οι συνολικά δέκα υποψηφιότητές της για Οσκαρ - ανάμεσά τους και εκείνη του Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη Στόουν.-και με τη Ρέιτσελ Βάις και βεβαίως με την, που τιμήθηκε με το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Αννα-, όπως συμφώνησε στο μεγαλύτερο κομμάτι του ο διεθνής Τύπος. Ηταν μια καλή απάντηση στην απορία που είχε εκφράσει η Στόουν προς τον Λάνθιμο στη διάρκεια των γυρισμάτων μέσα σε επτά λέξεις: «Τι είναι αυτή η ταινία που κάνουμε;».. Για μία ακόμα φορά ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τον σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα («Η Ευνοούμενη») για να διασκευάσουν το βιβλίο του Ιρλανδού Αλισντερ Γκρέι «Χαμένα κορμιά: Επεισόδια από τη νεανική ζωή ενός γιατρού του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Σκωτίας» (εκδ. Νεφέλη). Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για την αλλόκοτη, περιπετειώδη ιστορία ενός θηλυκού Φρανκενστάιν, ένα γοτθικό δράμα τοποθετημένο στο β’ μισό του 19ου αιώνα. Η κεντρική ηρωίδα ονόματι Μπέλα Μπάξτερ αποφασίζει να αυτοκτονήσει για να ξεφύγει από τον κακοποιητικό γιατρό σύζυγό της. Ενας άλλος γιατρός μεταμοσχεύει τον εγκέφαλο του εμβρύου που κυοφορεί στον δικό της και την επαναφέρει στη ζωή. Δραπετεύουν μαζί και περιπλανώνται από τη Γλασκόβη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κι από εκεί στην Οδησσό και το Παρίσι, όμως η Μπέλα έχει πια τις νοητικές ικανότητες ενός μωρού που κάθε μέρα μαθαίνει τον κόσμο από την αρχή. Παντρεύεται τον γιατρό και μοιάζει να κατακτά μια νέα κανονικότητα, μέχρι που συναντά ξανά τον σύζυγό της. Η ιστορία ακούγεται εξόχως λανθιμική και η, μια ηθοποιός χαρισματική και με δεδηλωμένο θαυμασμό στον Ελληνα σκηνοθέτη, είναι το δίχως άλλο μια πρώτης τάξεως επιλογή για να ενσαρκώσει ένα απόκοσμο ανθρωποειδές με μυαλό μικρού παιδιού. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεργασία τους που μάλλον επαληθεύει την υποψία που πολλοί είχαν, ότι ο δημιουργός έχει βρει τη μούσα του.. Η πανδημία του, που ήταν ακόμα στα σπάργανα στην Ευρώπη, και η άφιξη της Εμα Στόουν στην Αθήνα. Κυρίως η άφιξη της Εμα Στόουν. Αν και η ίδια είχε φροντίσει ώστε ο ερχομός στη χώρα μας να μη γίνει βούκινο, τελικά το viral δεν το απέφυγε. Η φωτογραφία της στην έξοδο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναπαράχθηκε τόσο λυσσαλέα στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ, ώστε ακόμα και το χακί πανωφόρι της (μοντέλο της Amazon του 2017) αυτονομήθηκε, διένυσε τον δικό του κύκλο ζωής στα κοινωνικά δίκτυα και φυσικά έγινε ανάρπαστο. Ποιος καλός άνεμος όμως είχε φέρει την ηθοποιό στα μέρη μας μέσα στο καταχείμωνο; Ο λόγος, όπως έγινε γνωστό μέσα από την ανακοίνωση που αναγκάστηκε να εκδώσει η Εθνική Λυρική Σκηνή, ήταν η συνεργασία της Στόουν με τον Λάνθιμο για το «The Artist on the Composer», δηλαδή τον κύκλο μουσικής και εικαστικών τεχνών που γέννησε η συνεργασία της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το πρόγραμμα διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα. Οαποδέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη να δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους η οποία θα προβληθεί στην Αίθουσα “Σταύρος Νιάρχος” με τη συνοδεία μουσικών συνόλων».. Τα πάντα έγιναν υπό όρους μυστικότητας, με διακριτικότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, ενώ ο Λάνθιμος αρνήθηκε την παρουσία στο σετ δημοσιογράφων ακόμα και από έγκριτα Μέσα με διεθνές κοινό και παγκόσμια ακτινοβολία. Η δεύτερη συνεργασία του με την ηθοποιό ήταν προγραμματισμένη να προβληθεί πέρυσι τον Μάιο, όμως η πανδημία ανέτρεψε τον σχεδιασμό και μετέθεσε την πρεμιέρα της για τον Σεπτέμβριο του 2021 -σε ακαθόριστη ακόμη ημερομηνία- στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της. Οσο για το τι θα δούμε στην πολυαναμενόμενη μεν, χωρίς χειροπιαστή πληροφορία δε ταινία, η οποία λέγεται ότι είναι βουβή; «Πρόκειται για μια μεταφορά θανάτου, και είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω διαβάσει», έχει πει σε συνέντευξή του ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης, ο οποίος μαζί με τη διευθύντρια του ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη έχει την επιμέλεια του «The Artist on the Composer». Η φειδώ στις πληροφορίες και η μυστικοπάθεια φαίνεται να είναι εκ των ων ουκ άνευ υλικά του μύθου του Γιώργου Λάνθιμου. Αλλωστε, όσα λιγότερα γνωρίζει κανείς για τα projects του, τόσο μεγαλύτερα είναι η έκπληξη, ο ενθουσιασμός, η αντίδρασή του όταν γίνεται κοινωνός τους.. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη φωτογράφηση που έκανε ο Λάνθιμος στην ηθοποιό τον Φεβρουάριο του 2019, λίγες ημέρες πριν από την απονομή των Οσκαρ για το περιοδικό «W». Η Στόουν υποδύθηκε τη Φίλις, μια Καλιφορνέζα που ζει με τα 15 σκυλιά της, και ο Λάνθιμος απαθανάτισε μια μέρα της σε 15 στιγμιότυπα, μέσα από τα οποία σε καταλαμβάνει, θες δεν θες, αυτή η άρρητη λανθιμική αμηχανία