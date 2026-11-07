Επιχειρηματίες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με βιτρίνα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού που είχε στηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Πάνω από 4.200 ΑΦΜ εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι «αχυράνθρωποι». Έως τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Οιδραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.