Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας με 2.390 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Καπνικά προϊόντα Σύλληψη

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας με 2.390 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού

Τα καπνικά προϊόντα εντοπίστηκαν σε αποθήκη στην αυλή του σπιτιού του

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας με 2.390 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού
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Χιλιάδες καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι ανάλογοι φόροι, κατείχε ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Πέλλας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνέλαβαν τον ημεδαπό άνδρα καθώς διαπιστώθηκε να κρύβει, σε αποθήκη στην αυλή της οικίας του, συνολικά 2.390 πακέτα τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού, βάρους 50 γραμμαρίων η καθεμία, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
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