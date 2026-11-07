Τραγωδία στην Πάτρα: Χειριστής κλαρκ καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και εξέπνευσε στο νοσοκομείο
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Πάτρα ΕΚΑΒ χειριστής κλαρκ Θάνατος

Τραγωδία στην Πάτρα: Χειριστής κλαρκ καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και εξέπνευσε στο νοσοκομείο

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του

Τραγωδία στην Πάτρα: Χειριστής κλαρκ καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και εξέπνευσε στο νοσοκομείο
Τραγική κατάληξη για εργάτη το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, καθώς 59χρονος χειριστής κλαρκ βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρει το tempo24news, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος.


Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι εργασίες διακόπηκαν.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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