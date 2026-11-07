Έφοδος σε «καβάτζα» κοκαΐνης στα Χανιά: Το απομονωμένο σπίτι με τον σκύλο-φύλακα και τα ναρκωτικά στο... κουτί με τα γλυκά

Συνελήφθη 26χρονος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά με τη μέθοδο των «πασών» σε απομονωμένα σημεία. Κατασχέθηκαν 1,17 κιλά κοκαΐνης, κάνναβη και 15.500 ευρώ.





Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11), έπειτα από πολυήμερη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, διακριτική επιτήρηση και αξιοποίηση αστυνομικών δεδομένων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μια απομονωμένη κατοικία, η οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και διακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.







Η πληροφορία που οδήγησε στην αστυνομική έρευνα Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στο πληροφοριακό δίκτυο της Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων έφτασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο 26χρονος, σε συνεργασία με άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα, φέρεται να είχε οργανώσει δραστηριότητα προμήθειας, κατοχής και περαιτέρω διακίνησης σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης.



Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τις πληροφορίες και ξεκίνησαν στοχευμένη προανακριτική έρευνα, επιχειρώντας να καταγράψουν τις κινήσεις του υπόπτου και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο συνεργατών.



Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά δεδομένα, ηλεκτρονικές βάσεις της ΕΛ.ΑΣ., επιτηρήσεις και κατόπτευση χώρων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις μετακινήσεις του 26χρονου από και προς την κατοικία.

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Το απομονωμένο σπίτι με τον σκύλο-φύλακα και τα μέτρα προφύλαξης Η κατοικία στην οποία διέμενε ο 26χρονος και όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποθηκεύονταν τα ναρκωτικά βρισκόταν σε σημείο που παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες διακριτικής παρακολούθησης.



Το σπίτι ήταν χτισμένο σε απομονωμένη τοποθεσία της κοινότητας Νίπος, στο τέρμα ιδιωτικού αδιέξοδου δρόμου.



Η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με τις ψηλές τσιμεντένιες περιφράξεις γειτονικών ιδιοκτησιών, περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέραινε την προσέγγιση της κατοικίας χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία τρίτων.



Επιπλέον, στον περιφραγμένο χώρο υπήρχε σκύλος φύλαξης που κυκλοφορούσε ελεύθερος και μπορούσε να αντιληφθεί την προσέγγιση αγνώστων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.



Μια οργανωμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης και τα μέτρα προφύλαξης, αποκάλυψε η έρευνα της Υπηρεσίας Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Χανίων, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 26χρονου στην περιοχή Νίπος του Δήμου Αποκορώνου.Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11), έπειτα από πολυήμερη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, διακριτική επιτήρηση και αξιοποίηση αστυνομικών δεδομένων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μια απομονωμένη κατοικία, η οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και διακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.Κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 26χρονο και πραγματοποίησαν έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «VANDA», εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης, κάνναβη και χρηματικό ποσό 15.500 ευρώ.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στο πληροφοριακό δίκτυο της Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων έφτασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο 26χρονος, σε συνεργασία με άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα, φέρεται να είχε οργανώσει δραστηριότητα προμήθειας, κατοχής και περαιτέρω διακίνησης σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης.Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τις πληροφορίες και ξεκίνησαν στοχευμένη προανακριτική έρευνα, επιχειρώντας να καταγράψουν τις κινήσεις του υπόπτου και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο συνεργατών.Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά δεδομένα, ηλεκτρονικές βάσεις της ΕΛ.ΑΣ., επιτηρήσεις και κατόπτευση χώρων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις μετακινήσεις του 26χρονου από και προς την κατοικία.Η κατοικία στην οποία διέμενε ο 26χρονος και όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποθηκεύονταν τα ναρκωτικά βρισκόταν σε σημείο που παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες διακριτικής παρακολούθησης.Το σπίτι ήταν χτισμένο σε απομονωμένη τοποθεσία της κοινότητας Νίπος, στο τέρμα ιδιωτικού αδιέξοδου δρόμου.Η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με τις ψηλές τσιμεντένιες περιφράξεις γειτονικών ιδιοκτησιών, περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέραινε την προσέγγιση της κατοικίας χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία τρίτων.Επιπλέον, στον περιφραγμένο χώρο υπήρχε σκύλος φύλαξης που κυκλοφορούσε ελεύθερος και μπορούσε να αντιληφθεί την προσέγγιση αγνώστων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, ο 26χρονος λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου προκειμένου να περιορίζει την πιθανότητα εντοπισμού των κινήσεών του.



Οι ύποπτες διαδρομές με το Golf και οι φερόμενες «πάσες» ναρκωτικών Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε η παρακολούθηση των μετακινήσεων του 26χρονου με ένα γκρι Volkswagen Golf, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις ο ύποπτος παρατηρήθηκε να αναχωρεί αιφνιδιαστικά από την κατοικία του και να πραγματοποιεί ολιγόλεπτες διαδρομές εντός του οικισμού.



Κατευθυνόταν σε απομονωμένα σημεία, όπου σταματούσε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια επέστρεφε στο σπίτι του.



Το στοιχείο που κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αστυνομικών ήταν ότι μετά την αποχώρηση του 26χρονου από τα συγκεκριμένα σημεία εμφανίζονταν άγνωστα πρόσωπα, τα οποία παρέμεναν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια απομακρύνονταν.



Το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο οδήγησε τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως επρόκειτο για διακίνηση ναρκωτικών με τη μέθοδο των «πασών».



Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο διακινητής αφήνει τις ναρκωτικές ουσίες σε προκαθορισμένο σημείο, από όπου τις παραλαμβάνει στη συνέχεια άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται άμεση επαφή μεταξύ τους.



Ωστόσο, από τα στοιχεία της επιτήρησης δεν προκύπτει ότι οι αστυνομικοί είδαν τις ίδιες τις παραδόσεις ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί εκτίμηση των Αρχών με βάση τις κινήσεις που καταγράφηκαν.



Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των ατόμων που εμφανίζονταν στα συγκεκριμένα σημεία, λόγω της απόστασης και των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής.



Η έφοδος και τα ευρήματα των αστυνομικών Έπειτα από τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί προχώρησαν το πρωί της 7ης Νοεμβρίου σε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην κατοικία του 26χρονου.



Ο νεαρός εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού και ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθησε έρευνα παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VANDA».



Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



1.173,1 γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμημένα σε 14 αυτοσχέδιες συσκευασίες.



96,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.



Το χρηματικό ποσό των 15.500 ευρώ σε χαρτονομίσματα.



Τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



Μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Ένα χειρόγραφο σημείωμα με καταχωρημένα χρηματικά ποσά.



Παράλληλα, κατασχέθηκε το γκρι Volkswagen Golf ιδιοκτησίας του 26χρονου, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.



Στο μικροσκόπιο τα κινητά, το σημείωμα και οι πιθανοί συνεργοί



Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και μετά τη σύλληψη του 26χρονου, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν συνεργοί και ποιος ήταν ο ρόλος των άγνωστων προσώπων που εμφανίζονταν στα σημεία των φερόμενων «πασών».



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χειρόγραφο σημείωμα με τα χρηματικά ποσά, που κατασχέθηκαν ως πειστήρια στο πλαίσιο της έρευνας.



Επιπλέον, από τον 26χρονο ελήφθη δείγμα βιολογικού υλικού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκριτικές εξετάσεις με στοιχεία από εκκρεμείς υποθέσεις που ερευνά η Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων.



Ο 26χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής άλλων προσώπων στη διακίνηση των ναρκωτικών.