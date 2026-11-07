Η Ελληνοαμερικανική Ένωση εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στον Ταύρο παρουσία Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε: «Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στα γράμματα και τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Είμαι πεπεισμένος ότι η εγκατάσταση δεκάδων στελεχών και η προσέλκυση χιλιάδων υποψηφίων στον Ταύρο θα δώσει απτή ώθηση στην τοπική κοινωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο, Λεωνίδα Τζώνη, για τη συγκροτημένη και αποτελεσματική διοίκηση με την οποία διασφαλίζει στέρεες βάσεις εξέλιξης για τις επόμενες δεκαετίες».Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Λεωνίδας Τζώνης, δήλωσε: ««Για την Ελληνοαμερικανική Ένωση, η μετεγκατάσταση στον Ταύρο δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στέγης, αλλά ένα καθοριστικό άλμα στρατηγικής κλίμακας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ενοποιώντας κρίσιμες εκπαιδευτικές, εξεταστικές και διοικητικές λειτουργίες κάτω από την ίδια στέγη, βελτιστοποιούμε τη λειτουργική μας δυναμική και αποκτούμε την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας εποχής. Το βήμα αυτό θέτει στέρεες βάσεις για τις επόμενες δεκαετίες και είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της δουλειά των ανθρώπων μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, καθώς η καθημερινή αφοσίωσή τους στον Οργανισμό διασφαλίζει διαχρονικά το κύρος και την ποιότητα του.»Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Λιάκος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης. Τον εκκλησιαστικό χώρο εκπροσώπησαν επίσης ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκ μέρους του Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκπροσώπησαν η Επικεφαλής του Τμήματος Δημοσίων Υποθέσεων Rachel Mileska και το Στέλεχος Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων Πρεσβείας ΗΠΑ Μαρίνα Χειλίτση. Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζώμπος, οι Αντιδήμαρχοι Μοσχάτου-Ταύρου Άκης Δείξιμος και Γιάννης Σαλτερής, καθώς και μέλη, εργαζόμενοι και συνεργάτες του οργανισμού.