ΕΟΔΥ: Πού θα διενεργηθούν αύριο δωρεάν τεστ για τον κορωνοϊό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Τρίτη 18 Μαΐου,τουθα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάνγια όλους τους πολίτες.Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος τηςπεζογέφυρας), 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος,09:30 -15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2 ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:008. Δ. Νέας Σμύρνης, πλ. Νέας Σμύρνης, 09:30 -15:009. Δ. Ταύρος - Μοσχάτο, πλατεία Αττάλειας (οδός Επταλόφου) , 09:30 -15:0010. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0011. Drive through στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, Προφήτη Ηλία32 ,10:00-15:0012. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0013. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πλατεία Αγίου Παντελεήμονος, μπροστά στα ΚΕΠ,10:00-15:0014. Δ. Δέλτα, κοινότητα Βραχιάς, 9:00 - 14:0015. Δ. Ωραιοκάστρου, κεντρική πλατεία Μελισσοχωρίου, 10:00 - 14:0016. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, 08:00-20:0017. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος18. Πλατεία Μεσολογγίου19. Κοινότητα Αγίου Θωμά, Αιτωλοακαρνανία20. ΚΑΠΗ Αγρινίου21. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη22. Κοινότητα Τριαντεκων, Αιτωλοακαρνανία23. Κ.Υ. 'Ανδρου24. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος, 09:00-14:0025. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:00-14:0026. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη27. Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία28. Μητρόπολη Μαντινείας & amp; Κυνουρίας, Αρκαδία29. Δημαρχείο 'Αρτας, 08:00-14:0030. Σκουληκαριά, Δ. Γ. Καραϊσκάκη, 'Αρτας, 09:00-11:0031. Διάσελο 'Αρτας, Δ. Γ. Καραϊσκάκη, 'Αρτας, 12:00-13:3032. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας33. Πλατεία Ταμπαχανά, Πάτρα34. ΚΑΠΗ Σχηματαρίου,, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία35. Οινόφυτα, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία36. Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, 09:00-15:0037. Κοινότητα Κατακαλής, Γρεβενά, 09:3038. Κέντρο Ενημέρωσης δήμου Δράμας, 09:00Σελίδα 2 από 339. Κοινότητα Γραμμένης, Δράμα, 09:1540. Κοινότητα Χαριτωμένη, Δράμα, 11:3041. Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος Δράμας, 09:0042. Κ.Υ. Ορεστιάδας43. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0044. Drive through στη Στροφή Εγνατίας-Δημοτικού parking, Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:0045. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 08:0046. 'Αγιος Λουκάς Αλιβερίου, Εύβοια, 09:30-11:0047. Γήπεδο Αλιβερίου, Εύβοια, 10:00-14:0048. Κοινότητα Παρθενίου, Αλιβέρι, Εύβοια, 11:30-13:0049. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι50. Λιμάνι Ζακύνθου51. Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος52. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία53. Λεχαινά, Πολυτεχνείου 2, Ηλεία54. Αρχαία Ολυμπία, Κονδύλη και Κοσμοπούλου 10, Ηλεία55. Κοινότητα Στενημάχου, Νάσουσα, 09:30-14:0056. Κοινότητα Επισκοπής, 09:30-14:0057. Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, 09:30-14:0058. Περιοχή Δικαστηρίων Βέροιας, 09:30-14:0059. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο60. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο61. Λιμένας Θάσου62. Πλατεία Δημαρχείου. Ηγουμενίτσα63. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα64. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα65. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου66. Πολιτιστικό Κέντρο Καμάρας, Λέρος, 09:00-12:0067. Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Καρδίτσα, 10:00-15:0068. Drive through στον περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, Καρδίτσα, 10:00-15:0069. Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-15:0070. Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα71. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας72. Κ.Υ. Κοζάνης73. Κιάτο, πεζόδρομος Κλεισθένους, Κορινθία, 09:30-14:0074. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0075. Κ.Υ. Αντιμαχείας, Κως76. ΚΑΠΗ Σπάρτης77. Drive through στα Φάρσαλα, Λάρισα, 09:00-15:0078. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0079. Drive through στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα, 09:00-15:0080. Πλατεία Τούμπας, Λάρισα, 09:00-14:0081. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0082. Πλατεία Χαραυγή, Λάρισα, 09:00-14:0083. Δήμος Ιεράπετρας, δημαρχείο, Λασίθι84. Λιμάνι Μυτιλήνης85. ΚΑΠΗ Λευκάδας86. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος87. Παραλία Βόλου, έμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:0088. Drive through στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου, 09:00-14:089. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:0090. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:0091. Πλατεία Νάουσας, Πάρος92. Δημαρχείο ΓιαννιτσώνΣελίδα 3 από 393. Μανδαλο, Πέλλα94. 'Ανυδρο, Πέλλα95. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη96. Drive through στην Λεπτοκαρυά, Δ. Δίου-Ολύμπου97. Παραλία Πρέβεζας98. Κεντρική Αγορά Θεσπρωτικού, Πρέβεζα99. Δημαρχείο Λούρου, Πρέβεζα100. Κοινότητα Χρωμοναστηρίου, Ρέθυμνο101. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή102. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:30103. Εθνικής Αντιστάσεως 28, πλησίον Τράπεζας Πειραιώς, Ρόδος, 09:00-14:30104. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30105. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00106. Κεντρική πλατεία Τρικάλων, 10:30107. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00108. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 11:30109. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:30110. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00111. Drive through στην Οδό Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00112. Λαϊκή Αγορά οδού Σμύρνης, Λαμία, 08:30-11:30113. Ηπείρου 26, Φλώρινα114. Μανιάκι Αμυνταίου, Φλώρινα115. Δροσοπηγή Φλώρινας116. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας117. Γραβιά Φωκίδας118. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00119. Ιερισσός, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00120. Πλατεία Βρυσών, Χανιά121. Πλατεία Βουνακίου, Χίος