για το άνοιγμα τωναναμένονται από την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων. Η υπουργός Παιδείαςέχει καταθέσει αναλυτική πρόταση για την. Ωστόσο η τελική απόφαση θα ληφθεί ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής, η οποία είναι πολύ πιθανόή να προκρίνει τη δια ζώσης διδασκαλία σε πρώτη φάση μόνο στις περιοχές που δεν βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, όπως άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ 1, ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής λοιμωξιολόγωνΗ Επιτροπή θα διερευνήσει το κατά πόσο είναι εφικτό να λειτουργήσουν παράλληλα τα σχολεία με τογια το άνοιγμα του οποίου, υπάρχει επίσηςΣε κάθε περίπτωση η πρόταση της υπουργού Παιδείαςκαι στη συνέχεια και σε μία δεύτερη φάση μετά από μία ή δύο εβδομάδες τη λειτουργία τωνκαι των, που δεν αποκλείεται να μετατεθούν για μετά το Πάσχα.Αν δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα για επανεκκίνηση τωνστις. Αν όμωςκαιπάνε για τιςτότε ταθα ανοίξουν είτε στιςείτε τη Δευτέρακαθώς στις 26 Απριλίου είναι Μεγάλη Δευτέρα, και το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι φέτος δεν θα αξιοποιηθούν οι ημέρες των διακοπών του Πάσχα για μαθήματα, όπως είχε γίνει πέρυσι.Τοπροσανατολίζεται πάντως σε μία, όχι αργότερα από τοόπως είχε συμβεί και την περσινή χρονιά για τα δημοτικά σχολεία.Αυτό δεν θα συμβεί επειδή οι μαθητές δεν θα έχουν καλύψει τηη οποία ούτως ή άλλως θα έχει ολοκληρωθεί με την εξ αποστάσεως διδασκαλία αλλά, για να μπορέσουν οι μαθητές να παραμείνουνγια την αναγκαία κοινωνικοποίησή τους και την τόνωση της ψυχολογία στους και την αναγκαία κοινωνικοποίησή τους που τόσο τους έλειψε τη φετινή χρονιά.για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα θρανία θα είναι. Ηδη, τροπολογία για υποχρεωτικό self test για μαθητές φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καταρτιζόμενους και λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία, αναμένεται να καταθέσουν, προς ψήφιση, στη Βουλή τα συναρμόδια υπουργεία. Οπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας«Για να σιγουρευτούμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά με ασφάλεια, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση self test μία φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία».Για τη δήλωση τουθα λειτουργήσει η πλατφορμαστην οποία θα παρέχονται και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες. για να σιγουρευτούμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά με ασφάλεια, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση self test μία φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία. Η κατοχύρωση δικαιωμάτων (όπως πχ. απουσία από το σχολείο ή την εργασία) κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.Το όνομα της εταιρείας που θα εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί ζητεί ηκαθώς και την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, για να κατατεθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να εμβολιαστούν.ζητεί από το υπουργείο Παιδείας να ανακοινωθεί σε ποιας εταιρείας αδιάθετα εμβόλια αναφέρεται η εγκύκλιος, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών.κάνει λόγο για «βεβιασμένη ενέργεια εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.» που «φανερώνει, δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει οργανωμένος και μελετημένος σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών να εμβολιαστούν με το εμβόλιο που επιθυμούν και για την, ουσιαστική, προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας».λέει ότι «οι σχολικές μονάδες (πλην αυτών της Ειδικής Αγωγής) λειτουργούν με τηλεκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αυτονόητο ούτε ότι βρίσκονται στα σχολεία τους ούτε ότι διαθέτουν όλον τον εξοπλισμό ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε τόσο ασφυκτικά χρονικά περιθώρια».Οιεκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων ξεκινούν άμεσα, με πρωτοβουλία της υπουργούΑναλυτικά ηαναφέρει: Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στον ορισμό Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών.Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι. Έδρα της Ομάδας Συντονισμού είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο Συντονιστής. Οι ώρες απασχόλησης είναι 14.00-20.00 (ώρες αιχμής 15-19.00). Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού απασχολούνται δια ζώσης στην έδρα της Ομάδας και απαλλάσσονται από λοιπά καθήκοντα.Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τα στοιχεία των μελών των Ομάδων Συντονισμού Εμβολιασμών της περιοχής αρμοδιότητάςτης (ΠΔΕ, Δ/νση Εκπ/σης, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας, τηλέφωνο οικίας, e-mail, ιδιότητα στην Ομάδα) και τα αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: gengram.abe@minedu.gov.gr. Η σχετική προθεσμία που είχε ορίσει το υπουργείο έληγε χθες, αλλά οι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήσει παράταση.Η κάθε Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών συλλέγει από τις σχολικές μονάδες τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό τηλεφώνου οικίας, σχολείο απασχόλησης)που επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, το οποίο δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα και καταρτίζουν κοινό κατάλογο εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ταξινομημένο ανά ημερομηνία γέννησης με φθίνουσα σειρά ηλικίας. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας γέννησης η ταξινόμηση γίνεται αλφαβητικά.Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ κατά την ειδοποίησή τους δηλώνουν τη δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης την ίδια ημέρα στο εμβολιαστικό κέντρο,και αφού εμβολιαστούν, ενημερώνουν σχετικά την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο. Εκπαιδευτικόςή μέλος ΕΕΠ –ΕΒΠ ο οποίος ειδοποιείται αλλά δηλώνει ότι δε δύναται να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα παραμένει στον κατάλογο για επόμενη ειδοποίηση. Καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ καλούνται με τη σειρά προτεραιότητας του καταλόγου,και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση ή δεν είναι σε θέση να μεταβούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου στο σημείο εμβολιασμού, ενημερώνεται ο επόμενος στον κατάλογο.